Son Mühür/ Beste Temel- İzmir iş dünyasında şok etkisi yaratan kooperatif soruşturması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz hakkında verilen yeniden gözaltı kararının ardından kendisinden haber alınamadığı iddiaları gündeme damga vurdu.

İzmir kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen ve Temmuz 2025’ten bu yana devam eden soruşturmada sular durulmuyor. S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik yürütülen "zimmet" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz’e 48 saattir ulaşılamadığı öğrenildi. Emniyet teşkilatının yakalama çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü biliniyor.

"Derneğim zarar görmesin" demişti

Soruşturmanın yeni bir evreye girmesiyle birlikte Hüseyin Cengiz, 11 yıldır yönetiminde yer aldığı ve son iki yıldır başkanlığını yürüttüğü İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) görevinden ayrılma kararı almıştı. Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada; yargı sürecinin derneğin kurumsal kimliğine zarar vermemesi adına bu kararı aldığını belirtmişti.

Cengiz’in istifasının ardından toplanan İZSİAD Yönetim Kurulu’nda yapılan oylamada, Başkan Vekili Münir Sirhan Özen 18 kabul, 1 ret oyuyla derneğin yeni başkanı seçildi.

Son röportajını Son Mühür'e vermişti

Hüseyin Cengiz, sırra kadem basmadan hemen önce Son Mühür’e verdiği röportajda açıklamalarda bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü ekonomi programına destek verdiğini belirten Cengiz, reel sektörün yaşadığı finansman krizine şu sözlerle dikkat çekmişti:

"Yüzde 55’lere varan finansman maliyetleriyle reel ticaretin dönmesi mümkün değil. Devletin üretene ve ihracat yapana mutlak destek vermesi gerekiyor."

Soruşturmanın geçmişi nasıldı?

2 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan operasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve ilgili kooperatifler arasındaki yapım süreçlerini kapsıyor. "Zimmet" ve "kamu zararı" iddialarıyla yürütülen soruşturmada Cengiz, daha önce ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı. Ancak bilirkişi raporları doğrultusunda sorumluluğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılması süreci başka bir boyuta taşıdı.

48 saattir haber alınamıyor

Cuma günü Son Mühür'e yaptığı son açıklamalardan sonra sırra kadem basan Cengiz’in nerede olduğu henüz bilinmiyor. Emniyet güçlerinin İzmir ve çevre illerde koordineli bir çalışma yürüterek Cengiz’e ulaşmaya çalıştığı bildirildi.