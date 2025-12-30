Son Mühür / Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir’in Seferihisar ilçesinde yer alan Royal Teos Otel için satış sürecini başlattı. Fon tarafından yayımlanan ilanda, lüks tesisin muhammen bedeli 4 milyar 600 milyon lira olarak açıklandı. Yaklaşık 90 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulu olan ve 500 yatak kapasitesine sahip tesis, daha önce yürütülen bir kara para ve kripto para soruşturması kapsamında el konulan varlıklar arasında yer alıyordu. Soruşturma sürecinde otelin yönetimi TMSF’ye devredilmiş, tesise kayyum atanmıştı.

Adanın da el değiştirdiği biliniyor

Royal Teos Otel’in bulunduğu arazinin 2016 yılında Seferihisar Belediyesi tarafından 13 milyon 650 bin TL bedelle satıldığı, aynı dönemde otelin karşısında bulunan yaklaşık 28 dönümlük Eşek Adası’nın da 1 milyon 350 bin liraya el değiştirdiği biliniyor. Otelin, Prince Group’un kurucusu Lepiev’e ait olduğu; Lepiev’in Antalya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de turizm yatırımları bulunduğu ifade ediliyor. Lepiev, İstanbul’da yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. TMSF’nin ilanına göre satış, kapalı zarf usulüyle teklif alma ve ardından açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesisin yeni sahibine devredilmesi hedefleniyor.

‘Personel izne çıktı, paralar iade edilmedi’ iddiası

Kayyum yönetimi döneminde otel çalışanlarının yaşadığı sorunlar da kamuoyuna yansımıştı. Personelin bir bölümünün ücretsiz izne çıkarıldığı, 130’dan fazla çalışanın uzun süre gelir elde edemediği belirtilmişti. Ayrıca sezon öncesinde rezervasyon yaptıran bazı müşterilerin iptaller sonrası ücret iadesi alamadıkları yönünde şikâyetlerde bulunduğu biliniyor.

İsmail Lepiev kimdir?

Aslen ‘Çeçen’ olduğu bilinen İsmail Lepiev, Çeçenistan’da lise eğitimini bitirdikten sonra Türkiye’ye geldi. Lepiev, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. 2023 yılında Prince Group’un temellerini atan Lepiev, Lagina Travel markasını hayata geçirdi. Orta Doğu’daki ilk ofisini ise Mısır’da kurdu. Lepiev İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kripto para ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.