Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık Salı gününe ilişkin tahminlerine göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

Son değerlendirmelere göre, 30.12.2025 Salı akşam saatlerinden itibaren Aydın’ın batı ilçeleri olan Kuşadası, Söke ve Didim ile Muğla’nın güney ve batısında yer alan Bodrum, Marmaris ve Datça çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji, bölgede metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceğini öngörüyor. Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarların etkisiyle batı ve iç kesimlerde bir miktar artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı; ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarı

Kuvvetli yağış uyarısı: Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçeleri ve Mersin’in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ile yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşımaktadır.

MARMARA

BURSA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ÇANAKKALE – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

İZMİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu , öğleden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu , sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ANTALYA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor

HATAY – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 5°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR – 7°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ – 4°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA – 10°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 4°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE – 8°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

SİNOP – 13°C – Çok bulutlu

ZONGULDAK – 12°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

RİZE – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

SAMSUN – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – -7°C – Çok bulutlu

KARS – -8°C – Çok bulutlu

MALATYA – 3°C – Çok bulutlu

VAN – -4°C – Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu