Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZMAR’ın yeni şubesinin açılışı Menemen’de gerçekleştirerek, Tansaş modelini ileri götürmek istediklerinin altını çizdi.

Cemil Tugay: Bize güvenin

“Kalabalık bir atmosferde gerçekleşecek olan açılış öncesinde konuşan ve çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Belediye marketçilik yapmak için açmıyor. Halkımızın aşım gücünün düşmesi sebebiyle insanlarımızı temel ihtiyaçlarla ucuza buluşturan marketler.

Biz Tansaş modelini nasıl ileri götürürüz diye düşünüyorum. Üretici bugün emeğinin karşılığını alamıyor. Ürünlerde kalite bozulması var. Bu sene 20 tane market kısa zaman içerisinde açtık. 2026’da 40-50-60 olur. Yeterki sistemi bozmadan devam edelim. Bize güvenin. Arkadaşlarımız çok başarılı bir organizasyon yaptılar.” diye konuştu.

“Çalışmayan fabrikalar artık çalışıyor”

Öte yandan ucuz, doğru ve sağlıklı ürünlerin sağlanması için kafa yoracaklarını aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Nasıl ucuz, doğru ve sağlıklı ürünleri nasıl sağlarız diye kafa yoracağız. Komşularımdan ricam şudur, bizlere önerilerinizi iletin. Burada yaptığınız her alışverişin arka planda üreticiyi desteklemek olduğunu unutmayın.

Ben belediyeyi devraldığım zaman sütten ve etten üreticiye borçlar vardı. Onları kapattık. Şu an üreticilerimizden peşin alıyoruz. Geçen biri yorum yazmış, et alıyorlar ama parasını vermiyorlar. Artık Cemil Tugay geldi. Vallahi öyle bir şey olmaz. Çalışmayan fabrikalar artık çalışıyor. Bunun için arkadaşlarım teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi bizim gururumuz. Partimizin bize getirdiği sorumluluk var o yükün altından kalktığımız zaman bizden daha mutlu insan yoktur. Bu güzel marketimiz hayırlı olsun. Yenileri mutlaka açılacak. Daha da memnun olmanız için çok çalışacağız. Yeni yılınız mutlu olsun. Geri adım atarak, korkarak olmaz. Dara düşen bilsin ki onların iyiliği için çalışan insanlar var. İzmir her sıkıntının altından kalkacak. İzmir’e ve CHP örgütüne yakışan budur.”