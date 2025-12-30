Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’ndeki kadro revizyonu tartışmalarla sürüyor. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetim kadrosunda yaptığı son görevlendirme, belediye içindeki planlama ve yönetim anlayışına yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

AYNI GÜNDE İKİ FARKLI MÜDÜRLÜK

Edinilen bilgilere göre, belediyede protokolden sorumlu olarak görev yapan Berkay Kılıç, önce Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görevlendirildi. Ancak bu görevlendirmenin üzerinden çok geçmeden, aynı gün içerisinde Kılıç’ın bu kez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne kaydırıldığı öğrenildi.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Kısa süre içinde art arda yapılan bu görevlendirmeler, belediyede kurumsal istikrar ve görev tanımlarının netliği konusunda soru işaretleri doğurdu. Özellikle iki farklı müdürlük arasında aynı gün içinde yapılan değişikliğin, planlı bir yönetim anlayışından ziyade geçici ve belirsiz adımlarla ilerlenildiği yönünde eleştirilmesine neden oldu.