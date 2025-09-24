Son Mühür- “Duy Beni” ve “Veda Mektubu” dizileriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Rabia Soytürk, son dönemde TRT’nin sevilen yapımı Teşkilat dizisine “Hilal Turhantürk” karakteriyle dahil oldu.

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Soytürk, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bir dargın bir barışık aşk yaşıyorlar

Soytürk’ün mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile yaşadığı ilişki bir süredir magazin basınının yakın takibinde. Çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış, kısa süre sonra da yeniden barışmıştı. Birkaç hafta önce ise ilişkilerinde tekrar ayrılık yaşandı.

Sosyal medyada hareketlenmeler

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan’ın ayrılığının en dikkat çeken yönü, sosyal medya hesaplarındaki hareketler oldu. Daha önceki ayrılıklarında olduğu gibi ikili birbirini takipten çıkardı.

Yeniden barıştılar

Ayrılık kısa sürdü. Çift, yeniden barışarak aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Barıştıklarını da sosyal medyadaki takip hareketleriyle duyurdular. İkilinin birbirlerini yeniden takip etmeye başlaması, ilişkilerinin kaldığı yerden devam ettiğinin işareti oldu.