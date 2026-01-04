Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Türk basın camiasının saygın isimlerinden, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucusu ve eski başkanı Erdoğan Varol, İzmir’in Seferihisar ilçesinde hayata gözlerini yumdu. Deneyimli gazetecinin vefatı, medya dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılanırken, cenaze töreni sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir başta olmak üzere; ailesi, dostları ve meslektaşları, usta gazeteciyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Başkan Gappi, törende yaptığı konuşmada Varol'un meslek onurunu son anına kadar taşıdığını vurgulayarak tüm basın camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Ankara’dan Çukurova’ya uzanan başarı öyküsü

1944 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Erdoğan Varol, akademik eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda alarak 1969 yılında buradan mezun oldu. Henüz öğrencilik yıllarında, 1968 yılında Ulus Gazetesi’nde stajyer olarak adım attığı meslek hayatında, TRT çatısı altında 1970 ile 1987 yılları arasında çok kritik pozisyonlarda bulundu. Mersin Çukurova Radyosu ve Adana Bölge Haber Müdürlüğü gibi birimlerde muhabir, spiker ve yapımcı olarak görev yapan Varol, Anadolu yayıncılığının güçlenmesinde öncü roller üstlendi.

Meslek örgütlenmesinde bir ekol: Çukurova Gazeteciler cemiyeti

Erdoğan Varol’un kariyerindeki en belirgin izlerden biri, 1975 yılında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÇGC) kurucu üyeleri arasında yer almasıdır. Aynı dönemde TRT Diyarbakır Televizyonu’nun kuruluş aşamasında da aktif görev alan deneyimli isim, mesleki örgütlenmeye olan inancını 1978 ve 1988 yılları arasında sürdürdüğü ÇGC Başkanlığı göreviyle taçlandırdı. Sadece gazetecilikle sınırlı kalmayan toplumsal vizyonu, 1979 yılında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği’nin (AFAD) kuruluşuna öncülük etmesini sağladı.

Ulusal medyada yönetmenlik ve yayıncılık dönemi

1980’li yılların sonunda rotasını İstanbul’a kıran Varol, TRT İstanbul Televizyonu’nun unutulmaz programlarından “Gün Başlıyor”un sorumluluğunu yürüttü. Özel televizyonculuğun yükselişe geçtiği dönemlerde Kanal D, HBB ve BRT gibi kurumlarda Haber Yönetmeni olarak önemli operasyonları idare etti. 1995 sonrasında sektörel yayıncılığa geçiş yaparak gıda, enerji ve lojistik alanındaki dergilerde üst düzey yöneticilik yapan usta isim, 2005 yılında TRT'den resmen emekli oldu. Yaşamını bir çocuk babası ve evli olarak sürdüren Varol, mesleki ilkelerinden taviz vermeyen duruşuyla ardında zengin bir basın mirası bıraktı.