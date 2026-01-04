İzmir’in Bayraklı ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği feci bir trafik kazasına sahne oldu. Emek Mahallesi sınırları içerisinde gerçekleşen olayda, belediye otobüsünü geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsü, aracının kontrolünü kaybederek asfalta savruldu. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı kazada, ağır yaralanan genç sürücü hastanede verilen yaşam mücadelesini kaybetti.

Sollama girişimi felaketle sonuçlandı

Kaza, edinilen bilgilere göre Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi güzergahında seyir halinde olan 34 yaşındaki Cihan Ali Sönmez’in idaresindeki plakasız motosikletin, önünde ilerleyen ESHOT otobüsünü geçmek istemesiyle başladı. 31 yaşındaki B.A. yönetimindeki belediye otobüsünü sollamaya çalıştığı esnada dengesini kaybeden Sönmez, motosikletin devrilmesiyle birlikte metrelerce sürüklendi. Talihsiz sürücü, savrulmanın etkisiyle sert bir şekilde kaldırıma çarparak ağır darbeler aldı.

Hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza mahalline vakit kaybetmeden emniyet ve acil sağlık birimleri yönlendirildi. Sağlık personeli tarafından olay yerinde ilk yardımı gerçekleştirilen Cihan Ali Sönmez, hayati tehlike kaydıyla en yakın hastaneye nakledildi. Ancak acil serviste doktorların gösterdiği yoğun çabaya ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, Sönmez’in kalbi daha fazla dayanamayarak durdu. Acı haber, Sönmez’in yakınlarını ve mahalleyi yasa boğdu.

İki sürücü ifade için polis merkezine götürüldü

Kazanın ardından Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olay anında karşı istikametten gelen bir diğer motosikletin sürücüsü olan 37 yaşındaki H.K. ile kazaya karışan ESHOT otobüsünün şoförü B.A., gerekli yasal işlemlerin tesisi ve ifadelerinin alınması amacıyla polis merkezine sevk edildi. Yetkililer, plakasız motosikletin karıştığı bu ölümlü trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın derinlemesine sürdürüldüğünü bildirdi.