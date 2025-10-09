Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen LOGISTECH - 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, sektörün öncü isimlerini buluşturdu.

Türkiye’nin lojistik vizyonuna ışık tutan fuar, panel ve oturumlarla 10 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Denizcilikte "Dün, bugün, yarın" paneline yoğun ilgi

LOGISTECH kapsamında düzenlenen “Denizcilikte Dün, Bugün, Yarın: Sohbet Tadında Bir Yolculuk” başlıklı oturum, fuarın en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Tekfen Holding Torosport Ceyhan & Samsun Başkan Yardımcısı Aydın Erdemir’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde;

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Deniz, DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İbik, DEFMED Başkan Vekili Burak Gültekin ve DEFMED Üyesi Gülgün Dede yer aldı.

Katılımcılar, İzmir’in lojistik gücü, denizcilik tarihi, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir taşımacılığın geleceği üzerine görüşlerini paylaştı.

Erdemir: “İzmir’in lojistik potansiyeli her yıl büyüyor”

Oturumun açılış konuşmasını yapan Aydın Erdemir, LOGISTECH’in sadece bir fuar değil, İzmir’in vizyonunu temsil eden bir organizasyon olduğuna dikkat çekti: “Deniz kenti kimliğiyle İzmir’e çok yakışan LOGISTECH, her geçen yıl büyüyen ve güçlenen bir etkinlik.

Lojistik, İzmir’in ekonomik potansiyelini en iyi yansıtan sektörlerden biri. Bu organizasyon, kentin vizyonuna katkı sunuyor.”

UTİKAD Başkanı Engin: “Türkiye, doğal bir lojistik üs konumunda”

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, küresel ticarette değişen rotalar ve dijital dönüşümle birlikte Türkiye’nin stratejik öneminin arttığını belirtti.

“Üç kıtanın kesişim noktasında yer alan ülkemiz, İstanbul ve İzmir gibi tarihi liman kentleriyle doğal bir lojistik üs konumunda. Bu avantajı güvenli ve sürdürülebilir biçimde değerlendirmeliyiz.”

Engin, ayrıca İzmir’in tarihsel liman kimliğinin günümüzde de sürdüğünü vurguladı: “İzmir, geçmişte askeri ve ticari açıdan bir kavşak noktasıydı; bugün de Türkiye’nin dış ticaret hacmi bakımından stratejik limanlarına ev sahipliği yapıyor.”

Hakkı Deniz: “İzmir, Türk denizciliğinin gelişiminde öncü rol üstlendi”

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Deniz, İzmir’in Türkiye denizciliğinin gelişimindeki tarihsel önemine değindi.

“1923 İzmir İktisat Kongresi ile başlayan ekonomik kalkınma süreci, İzmir’i deniz ticaretinin kalbi haline getirdi.

1970’lerde Türkiye’nin en büyük limanı İzmir’di. 1993’te Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ilk mezunlarını vererek sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırdı.”

Deniz, gelecekte sürdürülebilirlik, teknoloji ve nitelikli iş gücünün belirleyici olacağını belirtti: “İzmir, köklü denizcilik geleneğini çağın gereklerine uygun şekilde geleceğe taşımayı sürdürecektir.”

Bülent İbik: “Teknolojinin merkezinde yine insan var”

DEFMED Başkanı Bülent İbik, teknolojik dönüşümün merkezinde hâlâ insan faktörünün bulunduğuna dikkat çekti.

“Denizcilik yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimi ve kültürdür. Bu kültürün sürdürülebilirliği, insana yatırım yapmaktan geçiyor.”

İbik, dijitalleşmenin denizcilikte yarattığı dönüşümü ise şöyle özetledi: “Rotayı artık sadece deniz değil, veriler, ekranlar ve algoritmalar belirliyor. Yapay zeka destekli sistemler, yeşil lojistik ve sıfır karbon hedefleri geleceğin vazgeçilmezleri olacak.”

Burak Gültekin: “Yeni üretim tesisleri Ro-Ro taşımacılığını güçlendirir”

DEFMED Başkan Vekili Burak Gültekin, Ro-Ro taşımacılığının sanayi üretimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

“Bir limanın Ro-Ro taşımacılığında aktif olabilmesi için çevresindeki sanayinin güçlü olması gerekir. Manisa veya İzmir’de yeni bir araç üretim tesisi kurulması, Ro-Ro taşımacılığını doğrudan güçlendirir.”

Gültekin, bu taşımacılık türünün istihdam ve yan sanayiye de katkı sunduğunu ekledi: “Gemiler limana yanaştığında araçlar bazen bir buçuk ay kadar bekliyor. Bu süreç, boya, hasar onarımı ve kalite kontrol gibi alanlarda yeni iş imkanları yaratıyor.”

Gülgün Dede: “Aliağa, Türkiye’nin küresel liman gücü haline geldi”

DEFMED Yönetim Kurulu Üyesi Gülgün Dede, Ege Bölgesi’nde konteyner taşımacılığındaki büyümeye dikkat çekerek Aliağa Liman Başkanlığı’nın son üç yıldır lider konumda olduğunu belirtti: “Bu yalnızca Aliağa’nın değil, İzmir ve tüm Ege Bölgesi’nin başarısıdır.”

Dede, Aliağa’nın tarihine de vurgu yaptı: “Milattan önce 1000’li yıllara uzanan geçmişiyle Aliağa, bugün de küresel ölçekte ilk 100 liman arasında yer alıyor. Bu tablo, bölgenin stratejik önemini açıkça gösteriyor.”