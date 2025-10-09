Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kent sorunlarını çözmek yerine sürekli bahaneler üretmekle suçladı. Çankırı'nın hedefinde, özellikle Kemeraltı bölgesini ve esnafını yakından ilgilendiren, birbiriyle çelişen otopark projeleri ve güçlendirme çalışmaları hakkındaki açıklamalar vardı. Milletvekili, İzBB'nin tutarsız kararlarıyla İzmirlileri ve Kemeraltı esnafını mağdur ettiğini iddia etti.

Güçlendirme vaadi çelişkiye dönüştü: "İzmirlileri kandırdınız mı?"

Milletvekili Çankırı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aylar önce yaptığı "güçlendirme yapacağız" açıklamasına dikkat çekerek eleştirilerine başladı. Çankırı, eğer plan kararları doğrultusunda arkeolojik alan nedeniyle güçlendirmenin zaten mümkün olmadığı biliniyorsa, Tugay'ın bu vaatle İzmirlileri neden yanılttığını sorguladı. Ardından, "Madem hiçbir şey yapmaya niyetiniz yoktu, neden İzmirlileri ve Kemeraltı esnafını aylarca beklettiniz?" sorusunu yönelterek, belediyenin eylemsizliğini ve Kemeraltı esnafının mağduriyetini gündeme getirdi.

Belediyenin güçlendirme konusundaki çelişkili açıklamaları da Milletvekilinin tepkisine neden oldu. Çankırı, daha önce "güçlendirme maliyeti, yapım maliyetinin yüzde 60'ını aştığı için yapılamaz" denildiğini hatırlattı. Ancak bu maliyetlere dair ne bir rapor ne de net bir veri sunulduğunu belirtti. Ardından gelen "zaten yıksak da yapamayız" gerekçesiyle bambaşka bir bahane öne sürüldüğünü vurgulayarak, "Bir karar verin artık: Gerçekten bir maliyet çalışması yaptınız mı, yoksa 'zaten yapmaya niyetimiz yok, yıksak da yapamayız, sit alanı, bul bir bahane, süreç uzasın' anlayışıyla mı hareket ettiniz?" sözleriyle İzBB'nin gerçek niyetini sorguladı.

"4 bin araçlık yük nasıl kaldırılacak?"

Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm olarak önerdiği "ring sistemi" projesini de eleştiri yağmuruna tuttu. Kemeraltı bölgesine yönelik planlanan bu ring sisteminin uygulanabilirliğini sorgulayan Milletvekili, mevcut otoparkların kapasitelerinin yetersizliğine dikkat çekti.

Milletvekili, bu kararın "alternatifsiz" olduğunu ve Kemeraltı esnafını ciddi şekilde mağdur edeceğini belirterek, "Eşrefpaşa Otoparkı sadece 150 araçlık kapasiteye sahip. Kahramanlar Otoparkı'nda ise hâlihazırda Alsancak ring hattı ve mevcut abonelik sistemi varken, bu yükü nasıl kaldıracak?" sorularını sordu. Özellikle Mezarlıkbaşı Otoparkı'na günde yaklaşık 4 bin aracın giriş çıkış yaptığı düşünüldüğünde, önerilen ring sisteminin pratikte nasıl işleyeceğinin açıklanması gerektiğini ifade etti. Çankırı, bu verilerin ışığında "Gerçek anlamda hiçbir çalışma yapılmamış" sonucuna vardığını dile getirerek, eğer kapsamlı bir güçlendirme çalışması yapıldıysa bunun derhal kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.