Son Mühür / Gamze Eskiköy- İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Argun Gündüç idaresinde gerçekleştirildi. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve sektör temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerde Alsancak Limanı’nın özelleştirilmesi konusu gündem oldu.

İzmir limanı göz göre göre eriyor

Başkan Öztürk, “İzmir limanı, her geçen sene daha da kötüye gidiyor. Madem İzmir Limanı’nı geçmişte bu kadar savunduk, şimdi İzmirliler neden sessiz kalıyor? Madem değersizdi, 2007’de gördük; Mersin Limanı yürüdü gitti. Madem değerliydi, şimdi mi değersiz hale geldi? İzmirlilerin bir şey yapması lazım” dedi.

Madem değerliydi İzmirliler şimdi niye sessiz?

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, meclis toplantısında yaptığı konuşmasında İzmir Limanı’nın şimdiki durumu ve özelleştirilme konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, “Madem İzmir Limanı’nı geçmişte bu kadar savunduk, şimdi İzmirliler neden sessiz kalıyor? Madem değersizdi, 2007’de engellemeleri gördük; Mersin Limanı yürüdü gitti. Madem değerliydi, şimdi mi değersiz hale geldi? Efes gibi mi olsun? Efes’te doğmuş, yok olmuş bir liman. İzmirlilerin bir şey yapması lazım” diye konuştu.

İzmir Limanı göz göre göre eriyor

Öztürk, “İzmir Limanı şöyle böyle olacak deniyor ama baktığımızda süreç yatırımcılarla devam ediyor. Aralarda yeni firmalar var ancak bu firmalardan bir tanesi İzmir Limanı’nı kurtaracak gibi görünüyor. Yine de bu şekilde devam etmesi çok mümkün değil. İzmir Limanı için en önemli konu, göz göre göre erimesi. İzmir Limanı’nın bu haline yürekten üzülüyorum. İnşallah eski günlerine kavuşur. Türkiye’nin ikinci büyük limanının bu hale gelmesi gerçekten üzücü. Varlık Fonu özelleştirme için kararlı. Bu sevindirici, önünü açmamız lazım” ifadelerine yer verdi.

İzmir’in çok turistik bir yer olduğunu düşünmüyorum

Ben İzmir’in çok turistik bir yer olduğunu düşünmüyorum. Kemeraltı dışında bir yer var mı? Satışla alakalı bu kesinlikle. Limanı endekslersek, turizm limanı olarak da değerlendirilebilir. Barselona’nın göbeğinde liman var, turist var, karşısında kömür indiriyorlar. Bunun planını doğru yapmak lazım. Tercih edilmeyen bir İzmir Limanı var çünkü hala 2 tane tuvaleti var” şeklinde konuştu.

Aliağa 100 liman arasında 91. sırada

Aliağa Limanı’nın dünyadaki en önemli 100 liman arasına girmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “Dünyadaki ilk 100’e Türkiye’den 5 liman girdi. 5. sırada Aliağa var. 2024 yılında 11.4 milyon TEU civarı, bu sene 9 milyon 400 bin civarındayız. 7 milyonu dolu konteyner, 2,5 milyonu boş konteyner. Dünyada boş konteyner oranı yüzde 41. Bizde elleçlenen 10 milyonun dörtte biri boş konteyner. Aliağa, 100 liman arasında 91. sırada listeye girdi.

En fazla elleçleme yapan liman sıralamasında ise Aliağa, 1 milyon 191 bin elleçleme yaptı İzmir Limanı ise 155 bin yaptı. İzmir Limanı her geçen sene daha da kötüye gidiyor” şeklinde konuştu.

MSC, SOCAR ile iş birliği yapıyor

Bölgedeki konteyner alımları ve kruvaziyer gemisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yusuf Öztürk, “Konteyner alımlarında biraz düşüş var. Ama bölgemizde konteyner hareket sayısı artacak. MSC’nin kuruluşu olan firmanın SOCAR ile iş birliği imzaladığını öğrendik. Aliağa SOCAR terminalinde sayı artacak gibi görünüyor.

Kruvaziyer de fena değiliz

Kruvaziyer konusunda fena sayılmayız. Kruvaziyerde hem gemi sayısında hem de yolcu sayısında artış yaşanıyor. Yüzde 16,6 yolcu artışı, yüzde 18,4 gemi artışı var. Yolcu sayısı 1 milyon 416 bine ulaştı. 2025’te 2 milyonu rahat geçeriz. Kuşadası’na 84 kruvaziyer gelmiş, ağustos ayında 162 bin turist taşımış. Bodrum’a 22 gemiyle 27 bin yolcu geldi.” ifadelerini kullandı.

Bodrum ve Göcek, Ibiza’dan daha pahalı

Marina ücretleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Öztürk, “Bodrum, Marmaris ve Göcek gibi bölgelerde marina ücretlerinin yükselmiş olması tamamen bıktırmış durumda. Yoğun talep var ama sınırlı bağlama kapasitesi bulunuyor. Sınırlar en üst noktada. Bodrum ve Göcek, Ibiza ve Monaco’dan daha yüksek fiyatlara sahip. ÖTV’nin deniz turizm araçlarında KDV oranı yüzde 1’den yüzde 8’e çıkarıldı. Mega yat yapımında dünyada 3. ve 4. Sıradayız” şeklinde konuştu.

Çeşme’de suyun olmaması turizmi tamamen baltaladı

Bu sene İzmir’de yaşanan su kesintisinin turizmi büyük ölçüde etkilediğini belirten Öztürk, “Ege Ekonomisini geliştirme toplantısına katıldık. Çeşme ve İzmir’de yaşanan su sorununu konuştuk.

Turizm bu sene çok kötü gitti. Temmuz sonuna kadar oturduk. Fiyatlar aşırı yüksekti. Çeşme’de su kesilmesi, suyun olmaması turizmi tamamen baltalayan bir konu oldu. Manisa’dan alınan bir su var, bu anlaşma da bitiyormuş. Bildiğim kadarıyla su sorunu büyük bir sorun. Alaçatı kısmındaki doğanın bozulmaması taraftarıydık. Alaçatı, dünyada su sporlarında sıralamaya girebilecek bir yer. Alaçatı’ya golf sahasının yapılmaması bence doğru bir karardı” dedi.

Zodyak botlara bile atık konusunda hassasiyet fazla

Öztürk, deniz atıkları konusunda bütün gemilere aynı mevzuatın uygulanmaması gerektiğini belirterek, “Zodyak botlardan bile atık konularında Çevre Bakanlığı’nın hassasiyeti oldukça fazla. Küçük bir balıkçı teknesi ile günübirlik teknenin bıraktığı atık, büyük tekneninkiyle aynı mevzuata tabi. Kanalizasyon sistemi yok; deniz turizminin yapıldığı yerlerde deşarj sistemiyle atık tekrar denize bırakılıyor.

Sezon bitmek üzere, Sahil Güvenlik’in en çok dikkat ettiği konu atık meselesi. Günübirlik bir tekne 100 kişi alıyor; günlük tüketimle 12 litre atık oluşuyor, bu da 1200 litrelik bir atığa denk geliyor” ifadelerine yer verdi.

Lisans konusunda büyük sıkıntılar var

Teknedeki müzik konusunda yaşanan telif sıkıntıları ile ilgili konuşan Öztürk, “Müzik lisansı konusunda da sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gerçek şu ki 20-30 yaşındaki günübirlik teknelerle çalışıyoruz. Bunlarda müzik yayını yapanlar Çevre Bakanlığı’nın sistemine uygun mu? Hangi müzik telife uygun? 18 ayrı yere, 10’un üzerinde telif hakkı kurumu var. Bu ilginç bir konu. Hepsine ortak ödeme yapılmasını düşündük. Bunun da kapasitelere ve sezona göre değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Denizci ülke hedefini engelliyor

Tekne plakalandırma konusunu gündeme getiren Öztürk, “Plakalandırma meselesi de bir diğer konu. Barınma yerleri, marinalar çok pahalı; yeni marina da üretilmiyor maalesef. Bu durum hem amatör denizciliği etkiliyor hem de denizci ülke olma hedefini engelliyor. Deniz turizm araçlarında da plakalar olsun istiyoruz. Yeni tekne fazla üretilmiyor.

Aşırı ve kırıcı bir rekabet var. Mevzuatlara da uyum sağlanamıyor, turizmin hali ortada.” şeklinde konuştu.