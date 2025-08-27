Son Mühür- Cumhur İttifakı çatısı altında Meclis’e giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın parti sayısının fazlalığından şikayet ederken Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğinde kurulan Anahtar Partisi’ni de örnek vermesi iki parti arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Samsun Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaretinde,

‘’Anahtar Partisi kuruyorlar. Bakar mısınız ya! Aynı parti içinde umduğunu bulamayan parti kuruyor. 30 kişi bir araya geliyor parti kuruyor. 156 tane parti var. Tabela partisi bile değiller. Kiminin genel başkanı yok, kiminin üyesi sıfır, kimisinin adresi bile belli değil.’’ Diyen Aksakal’a tepki gösteren Anahtar Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Nigar Ayyıldız, Önder Aksakal’ın ‘’Tabela partisi’’ eleştirisine rakamlarla cevap verdi.

Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemesem de...

Ayyıldız, ‘’Sayın Aksakal sizi hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama bu bilgiyi paylaşmam gerektiğini düşündüm.

14 Kasım 1985 tarihinde kurulan DSP’nin üye sayısı: 23.010

28 Ekim 2024 tarihinde kurulan ve üyelik sistemi 2 ay önce açılan Anahtar Parti’nin (partisi değil parti) üye sayısı: 53.089 (onayda bekleyenler hariç).

Kurulduğunda 161., şimdi 6. parti.

Memleketimizi geri alacağımızı hatırlatır; iyi günler, hayırlı işler dilerim.’’ Mesajı verdi.