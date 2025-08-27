Son Mühür - CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Çankaya’da açılması planlanan ‘kız ortaokulu’ ve Düzce’de bir lisede yayımlanan tartışmalı bildiri üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’na yüklendi.

“KARMA EĞİTİM ESASTIR”

Emir, Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre karma eğitimin esas olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ankara’nın orta yerinde, Çankaya’da kız ortaokulu açılıyor. 10 yaşındaki kız ve erkek çocuklarımızı birbirinden ayırmak hangi mecburiyetin sonucu? Karma eğitimi ortadan kaldırmanın hiçbir yasal dayanağı yoktur.”

“SERVİSTE ÖNDE OTURAMAZ, KANTİNDE YAN YANA GİREMEZ”

Emir, Düzce’deki bir lisede kız öğrencilerin serviste önde oturamayacağı, kantinde erkeklerle yan yana giremeyeceği yönünde bir bildiri yayımlandığını hatırlatarak, “Bu anlayış çocuklarımızı çağ dışı kurallarla kuşatmak demektir” dedi.

“LAİK EĞİTİMİ TARİKATLARA TESLİM EDİYORSUNUZ”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i sert sözlerle eleştiren CHP’li Emir, “Bakan Tekin, laik eğitimi tarikatlara ve cemaatlere peşkeş çekmekle yetinmiyor; onların zihniyetini Milli Eğitim’in içine sokuyor. Denetiminizde, cemaat yurtlarında çocuklarımız istismara uğradı, göz yumdunuz, hiçbir şey yapmadınız” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET’İN KAZANIMLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Murat Emir, laik ve bilimsel eğitimin hedef alındığını savunarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetinde laikliği, karma eğitimi, bilimsel eğitimi yok etmenize izin vermeyeceğiz. O kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekeceksiniz.”