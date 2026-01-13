Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, İzmir’in su sorununa ilişkin ‘DSİ yeni kuyular için izin vermiyor’ açıklaması siyaset arenasında tartışma yaratmıştı. Ancak Devlet Su İşleri’nin (DSİ) İZSU’ya gönderdiği resmi yazı, konuyu yeni bir boyuta taşıdı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün 13 Ocak 2026 tarihli yazısında, Manisa-Saruhanlı–Sarıkız ve Manisa-Muradiye–Göksu havzalarında bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış toplam 8 sondaj kuyusunun yenilenmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Buna göre Saruhanlı–Sarıkız bölgesinde 6, Muradiye–Göksu bölgesinde ise 2 kuyunun yenilenmesine izin verilebileceği ifade edildi.

Yazıda, yenileme işlemlerinin eski kuyuların kapatılması şartıyla yapılabileceği vurgulandı.

İlgili yazı şu şekilde;