Almanya'nın güneyinde yer alan en büyük hava ulaşım merkezlerinden Münih Havalimanı, geçtiğimiz perşembe akşamı yaşanan drone alarmı nedeniyle büyük bir kaosa sahne oldu. Danimarka ve Norveç'teki benzer vakaların ardından, Avrupa havalimanlarını etkisi altına alan drone tehdidi, bu kez Almanya'da önemli aksamalara yol açtı. Görgü tanıkları, yerel saatle 21.30 civarında havalimanı hava sahasında bir insansız hava aracı (İHA) tespit ettiklerini polise bildirdi. Başlangıçta yeri tam olarak belirlenemeyen drone, yaklaşık bir saat süren aramanın ardından polis ve havalimanı güvenlik birimleri tarafından hava sahasında fark edildi. Ancak zifiri karanlık sebebiyle İHA'nın niteliği veya kim tarafından kullanıldığına dair detaylı bilgi elde edilemedi.

Hava trafiği durduruldu, yolcular geceyi bekleyerek geçirdi

Güvenlik riskinin artması üzerine havalimanı yönetimi, yerel saat 22.30 itibarıyla Münih Havalimanı'ndaki tüm uçuş operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldı. Bu zorunlu duraklama, hem kalkış hem de varış seferlerini ciddi şekilde etkiledi. Münih'e gelmesi planlanan 15 uçuş acil olarak Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt havalimanlarına yönlendirilirken, Münih'ten yapılması planlanan 17 uçuş ise tamamen iptal edildi. Yaşanan bu aksaklıklar sonucunda, yaklaşık 3 bin yolcu havalimanı terminallerinde mahsur kaldı. Yolcular, geceyi havalimanı içerisinde geçirmek zorunda kalırken, yetkililer mağduriyet yaşayan yolculara kamp yatakları, yiyecek ve içecek tedariki sağlayarak insani yardımda bulundu.

Drone tehdidinin arkasındaki gizem ve Avrupa'daki alarm

Havalimanı yetkilileri ve güvenlik birimleri, bu drone tehdidinin arkasında kimin olduğunu veya amacının ne olduğunu henüz tespit edebilmiş değil. Olayın aydınlatılması amacıyla havalimanı çevresinde geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, bölgeye polis helikopterleri konuşlandırıldı. Yetkililer, uçuşların gün içinde yeniden başlayabileceğini tahmin ediyor. Öte yandan, Münih'te yaşanan bu olay, son dönemde Avrupa genelinde artan drone krizinin bir parçası. Geçtiğimiz hafta Almanya'da Schleswig-Holstein eyaletindeki Kiel şehrinde bir elektrik santrali gibi kritik altyapılar üzerinde de insansız hava araçları görülmüş ve soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca bir önceki hafta Danimarka ve Norveç havalimanlarında da benzer drone ihlalleri yaşanması, tüm Baltık ülkelerinde güvenlik alarmına neden olmuştu. Hatta Danimarka, 1-2 Ekim'de ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin güvenliğini sağlamak amacıyla komşu ülkelerden ek destek istemişti. Bu son olay, Avrupa hava güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha en üst seviyeye taşımış oldu.