Rekabet Kurumu, Siirt ilinde faaliyet gösteren dört büyük hazır beton üreticisi hakkında, piyasada kartel oluşturma şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kurumun internet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, Bilal Ensar İnşaat Mad. Enerji Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. (ENSAR), Maruf OYSAL-Uğur Beton (UĞUR), Tarlak Yapı İnş. Mad. San. AŞ (TARLAK) ve Tekyol Beton San Tic. Ltd. Şti. (TEKYOL) unvanlı teşebbüsler, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ciddi şekilde ihlali iddiasıyla karşı karşıya. Yapılan ön araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Kurul tarafından soruşturma açılmasını gerektirecek düzeyde ciddi ve yeterli görüldü.

Fiyat tespiti ve arz kontrolü iddiaları masada

Soruşturmanın temelini, söz konusu dört şirketin hazır beton satış fiyatlarını aralarında anlaşarak ortaklaşa belirledikleri ve piyasadaki arz miktarını kısıtlamak suretiyle kontrol ettikleri yönündeki iddialar oluşturuyor. Bu tür davranışlar, serbest piyasa koşullarını bozarak tüketicilerin yüksek fiyatla beton temin etmesine ve inşaat maliyetlerinin artmasına neden olabilen "kartel" uygulamaları olarak değerlendiriliyor. Rekabet Kurulu, bu teşebbüslerin fiyatları manipüle etme ve piyasayı bölme gibi rekabeti engelleyici eylemlerde bulunup bulunmadığını derinlemesine inceleyecek.

Personel uygulamaları ve Agrega Piyasası da incelemede

Hazır beton piyasasıyla sınırlı kalmayan soruşturma, iddia edilen rekabeti sınırlayıcı eylemlerin kapsamını genişletiyor. Kurul kararına göre, ENSAR, TEKYOL ve UĞUR’un, aynı zamanda agrega (çimento ve su hariç betonda kullanılan dolgu malzemesi) satış fiyatını tespit etme ve bu malzemenin arzını kontrol etme şüphesiyle de soruşturulmasına karar verildi. Agreganın da beton üretiminin ana girdisi olması nedeniyle, bu alandaki olası bir anlaşmanın hazır beton piyasasını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, dört firmanın, personel maaşlarının belirlenmesi ve çalışan ayartmama (iş gücü piyasasında rekabet etmeme) şeklinde vuku bulan uygulamalarla da Kanunu ihlal edip etmedikleri detaylıca araştırılacak. Bu hususlar, iş gücü piyasasında rekabeti engelleme ve çalışanların ücretlerini suni olarak düşürme potansiyeli taşıyan uygulamalar olarak Kurul’un merceği altında olacak. Bu kapsamlı inceleme, sektördeki potansiyel tüm anti-rekabetçi davranışları ortaya çıkarma amacı taşıyor.

Sonuç henüz kesinleşmedi: Yasal süreç başladı

Rekabet Kurumu’nun bu kararı, hakkında soruşturma açılan ENSAR, TARLAK, TEKYOL ve UĞUR’un Kanunu ihlal ettikleri veya kesin bir yaptırımla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmiyor. Soruşturma kararı, Kurul'un elde edilen ön bulguları ciddi bularak, iddiaların doğruluğunu tespit etmek amacıyla resmen bir yasal süreç başlattığını gösteriyor. Soruşturma sürecinde ilgili şirketlerin savunmaları alınacak, gerekli tüm bilgi ve belgeler toplanacak ve detaylı analizler yapılacaktır. Nihai karar, tüm bu incelemeler tamamlandıktan sonra Kurul tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Soruşturmanın sonuçları, Siirt hazır beton ve inşaat sektörünün geleceği açısından belirleyici olacaktır.