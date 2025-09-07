Son Mühür- Japonya karşısında harika bir oyunla sahadan 3-1'lik set sonucuyla galip ayrılan Filenin Sultanları finalde İtalya'yla kozlarını paylaşacak.

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında Brezilya-İtalya karşılaşması 135 dakika sürdü.

İlk seti Brezilya 25-22, ikinci seti İtalya 25-21, üçüncü seti Brezilya 25-23 , dördüncü seti: İtalya 25-22 kazandı.

Nefes kesen final setini15-13 kazanan İtalya böylece finalde Türkiye'yle karşılaşmaya hak kazandı.



Laktik asitleri Everest...



Dünya sıralamasında üçüncü ve dördüncü olan ekiplerin karşılaşması öncesi sporcuların yarı final karşılaşmalarında harcadıkları eforu mercek altına alan isim analizleriyle dikkat çeken Dr. Gürkan Kubilay'dı.

''İtalya’nın kızlarının bugün yorgunluktan canı çıktı, tam 135 dakika oynadılar.'' diyen Kubilay,

''Beş setin sonucunda Brezilya’dan sadece üç sayı fazla aldılar. Laktik Asitleri Everest!'' hatırlatmasında bulundu.



Filenin Sultanları Pazar günü Türkiye saatiyle 15.30'da İtalya'yla şampiyonluk maçına çıkacak.