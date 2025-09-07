Yunanistan ekibi Olympiakos’ta forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu yönünde haberler basında yer aldı. Siyah-beyazlı kulübün futbolcu için teklif yaptığı iddia edildi.

Kulüpten resmi açıklama

Beşiktaş yönetimi, söz konusu iddiaları kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır” denildi.

“Tamamen asılsız” vurgusu

Siyah-beyazlı kulüp, transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını özellikle vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklama, “Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleriyle sonlandırıldı.

Taraftarların kafası karışmıştı

Son dönemde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan Yusuf Yazıcı hakkında çıkan bu iddialar, Beşiktaşlı taraftarların da gündemine oturmuştu. Ancak resmi açıklama ile söylentilere nokta konuldu.

