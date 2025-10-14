Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZDOĞA AŞ iş birliğiyle yürüttüğü “Dönüşüme Evde Başla” projesi, Avrupa ülkelerinde başarıyla uygulanan kapıdan kapıya atık toplama sistemini İzmir’e taşıyor. Proje, şu anda 8 ilçe ve 14 mahallede devam ediyor.



Yeni mobil uygulama sayesinde pilot mahallelerde yaşayan vatandaşlar, taleplerini ve şikâyetlerini doğrudan sistem üzerinden iletebiliyor. Böylece, toplama sürecindeki aksaklıklar hızlıca çözüme kavuşturulabiliyor.

Uygulama nasıl kullanılıyor?

“Dönüşüme Evde Başla” uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor. Vatandaşlar, Google hesabı veya telefon numarası ile kayıt olduktan sonra profil kısmından adres bilgilerini ekleyebiliyor.



Talep ve Şikayet sekmesinden doğrudan tesise mesaj gönderilebiliyor. Ayrıca uygulamanın sağ üst köşesindeki dönüşüm simgesine tıklayarak sıkça sorulan sorulara ve proje detaylarına ulaşmak da mümkün.

İndirme bağlantıları:

iOS: App Store

Android: Google Play

QR kodlu takip sistemiyle etkin atık yönetimi

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen sistemle hanelerden toplanan her ambalaj atık poşeti, üzerindeki QR kod aracılığıyla kayıt altına alınıyor. Böylece hangi haneden toplama yapıldığı izlenebiliyor ve toplama verileri dijital ortamda analiz ediliyor.

Toplanan atıklar, İzDönüşüm Fabrikası’nda türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor.

Belediye tarafından dağıtılan atık poşetleri yalnızca ambalaj atıkları için kullanılabiliyor. Organik veya evsel atıkların bu poşetlere atılması durumunda cezai yaptırım uygulanıyor. Böylece hem sistemin verimliliği korunuyor hem de çevreye duyarlı atık yönetimi destekleniyor.

Sıfır karbon hedefine katkı

“Dönüşüme Evde Başla” projesi, İzmir’in sıfır karbon hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Proje sayesinde katı atık depolama alanlarına giden ambalaj atıkları azaltılırken, çevre koruma bilincinin de toplumda yaygınlaştırılması amaçlanıyor.