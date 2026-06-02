Yeni GRMN Corolla modeli, kaputunun altında yatan güçlü turbo motoruyla yarış pistlerinde olağanüstü bir performans vadediyor. Üç yüz beygir güç üreten bir noktalı altı litrelik üç silindirli turbo motor, tork değerini dört yüz on Newton metre seviyesine çıkararak araca üstün bir çekiş gücü kazandırıyor. Altı ileri manuel şanzıman sistemiyle donatılan otomobil, Michelin Pilot Sport Cup 2 model yüksek performans lastikleriyle asfaltı adeta kavrayarak yol alıyor.

Hafifleyen gövde yapısı ve aerodinamik tasarım

Pistlerdeki tur sürelerini en aza indirmek isteyen geliştiriciler, otomobilin toplam ağırlığını azaltmak için çok ciddi bir diyet programı uyguluyor. Standart modele kıyasla arka koltukları tamamen iptal edilen araç, hafif yapısıyla bilinen karbon fiber kaput gibi özel parçalar taşıyor. Bu radikal ağırlık azaltma çalışmaları sayesinde tam otuz kilogram hafifleyen otomobil, pistlerde çok daha dinamik tepkiler vermeyi başarıyor.

Gövde üzerinde yapılan aerodinamik güncellemeler, yüksek süratlerde kasanın yere daha sağlam basmasını ve rüzgar direncine karşı daha kararlı durmasını sağlıyor. Özel rüzgarlıklar ve gövde eklentileriyle desteklenen dış tasarım, havanın gövde üzerinden sürtünmesiz akıp gitmesine yardımcı oluyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel pist canavarı Japonya, Kuzey Amerika ve Avustralya pazarlarında meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Gelişmiş yol tutuş ve süspansiyon detayları

Viraj performansını üst seviyeye taşımak amacıyla geliştirilen özel ön ve arka amortisör sistemleri, en zorlu yarış pistlerinde dahi sarsıntısız bir sürüş vadediyor. Yeni nesil helezon yaylarla desteklenen bu yenilikçi süspansiyon geometrisi, gövdenin viraj içindeki yatma eğilimini minimuma indirerek lastiklerin yere tam basmasını sağlıyor. Bu sayede viraj giriş ve çıkışlarında sürücüye muazzam bir direksiyon hakimiyeti sunuluyor.

Yenilenen direksiyon tepkileri ve optimize edilen akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, gücün yola kayıpsız aktarılmasında kilit rol oynuyor. Sürücüden gelen tepkileri gecikmesiz olarak yola yansıtan bu gelişmiş altyapı, en kaygan zeminlerde bile yüksek çekiş gücünü koruyor. Toyota'nın yarış departmanı tarafından titizlikle hazırlanan bu özel otomobil, mühendislik harikası detaylarıyla safkan sürüş zevkini en üst noktaya ulaştırıyor.