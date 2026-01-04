ABD Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir yolsuzluk ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olmakla suçlanan Flores, eşiyle birlikte New York'a nakledildi. Operasyonun gerçekleştiği gece Caracas'taki Fort Tiuna askeri üssünde bulunan Cilia Flores, Amerikan özel kuvvetleri tarafından Maduro ile aynı uçakla ABD'ye götürüldü. Beyaz Saray kaynakları, Flores'in sadece bir devlet başkanı eşi olarak değil, rejimin karar alma mekanizmasındaki aktif rolü ve uluslararası suç ağlarıyla olan iddia edilen bağlantıları nedeniyle de hedef alındığını belirtti. Flores'in de Maduro gibi federal mahkemede yargılanması bekleniyor.

Gölgedeki Güç ve "Narco-Yeğenler" Skandalı

Cilia Flores, Venezuela siyasetinde her zaman perde arkasındaki belirleyici güç olarak tanındı. Hugo Chavez'in avukatlığını yaptığı dönemden itibaren parti içinde büyük bir nüfuz elde eden Flores, Ulusal Meclis Başkanlığı ve Başsavcılık gibi kritik görevlerde bulundu. Siyasi rakipleri tarafından sık sık "nepotizm" (akraba kayırmacılığı) ile suçlanan Flores, birçok aile üyesini devletin üst kademelerine yerleştirmekle eleştirildi.

Flores'in adı, uluslararası kamuoyunda en çok 2015 yılındaki "Narco-Yeğenler" (Narco-nephews) davasıyla duyuldu. Flores'in iki yeğeni Efraín Antonio Campo Flores ve Franqui Francisco Flores de Freitas, Haiti'de Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanmış ve ABD'ye kokain sokmaya çalışmaktan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu olay, Flores'in uluslararası uyuşturucu trafiğindeki rolüne dair iddiaları güçlendiren en somut veri olarak kayıtlara geçti.

Cilia Flores Kimdir?

15 Ekim 1953 tarihinde Venezuela'nın Cojedes eyaletine bağlı Tinaquillo şehrinde dünyaya gelen Cilia Adela Flores de Maduro, hukuk eğitimi aldı ve ceza avukatı olarak kariyerine başladı. Siyasi yükselişi, 1992 yılındaki başarısız darbe girişiminden sonra hapse atılan Hugo Chavez'in savunma avukatlığını üstlenmesiyle ivme kazandı. Bu süreçte Chavez'in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Flores, Nicolas Maduro ile de 1990'lı yıllarda siyasi mücadele sırasında tanıştı.

2006-2011 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclis Başkanı olarak görev yapan ilk kadın siyasetçi oldu. Nicolas Maduro ile uzun süreli birlikteliğini 2013 yılında resmi evliliğe taşıdı. Siyasi kariyeri boyunca ABD tarafından "demokrasiyi baltalamak" ve "insan hakları ihlalleri" gerekçeleriyle yaptırım listesine alınan Flores, 2026 başındaki ABD müdahalesine kadar Venezuela siyasetinin en tepesindeki kadın figür olarak varlığını sürdürdü.