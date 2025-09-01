Son Mühür- İsrail, Cuma günü yaptığı açıklamada, hava saldırısının Husilerin genelkurmay başkanı, savunma bakanı ve diğer üst düzey yetkilileri hedef aldığını ve sonucun doğrulandığını söylemişti.

İsrail’in saldırısında Başbakan Ahmed Galip el-Rahvi'nin dışında Kabine Sekreteri, Başbakan Özel Kalem Müdürü, Ekonomi ve Sanayi Bakanı, Dışişleri Bakanı, Tarım ve Çevre Bakanı, Turizm ve Kültür Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Refah ve Çalışma Bakanı, Adalet Bakanı, Elektrik, Enerji ve Su Bakanı ve Enformasyon Bakanının da hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Cenaze törenine binlerce Yemenli katıldı...

Yemen'in başkenti Sana'daki en büyük camide, İsrail saldırısında öldürülen başbakanları da dahil olmak üzere 12 üst düzey Husi ismi için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı .

Yas tutanlar, Husilerin "Tanrı Uludur, Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet olsun, İslam'a zafer" sloganlarını atarken, Sana'daki İran destekli hükümetin fiili başkanı olan Muhammed Miftah da intikam yemini etti ve casuslara karşı iç güvenlik önlemlerini artırdı.

Miftah, Başbakan Ahmed Galip el-Rahvi'nin İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından Cumartesi günü Husi hükümetinin geçici başkanı olmuştu.

Miftah, El Salih Camii'ndeki yas tutan kalabalığa, "Dünyanın en güçlü istihbarat imparatorluğuyla karşı karşıyayız. Hükümeti hedef alan bir imparatorlukla karşı karşıyayız. Bu imparatorluk, ABD yönetimi, Siyonist yapı, Siyonist Araplar ve Yemen'deki casuslardan oluşan tüm Siyonist yapıdır." dedi.