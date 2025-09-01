Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünde hem iç piyasada hem de ihracatta alımın azalması, üreticileri kurutmalığa yönlendirdi. Mayıs ayında bağları etkileyen don ve ardından yaşanan dolu felaketinden büyük zarar gören çiftçiler, bu kez de satış sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

Üzümler tarlalara ve yol kenarlarına serildi

Sıcak hava koşullarını değerlendiren üreticiler, bağlardan topladıkları üzümleri kurutmak için boş alanlara sermeye başladı. Sarıgöl ve çevresinde birçok üretici, dağ etekleri, kullanılmayan araziler ve yol kenarlarını kurutmalık üzüm sergileriyle doldurdu. Özellikle Sarıgöl–Alaşehir karayolu boyunca uzanan Alaşehir Çayı çevresi, serilen üzümlerle adeta üzüm ovasına dönüştü.

Fiyatlar çeşide göre değişiyor

Bölgede sofralık yaş Sultaniye üzümü iç piyasada kilogramı 22–25 lira arasında satılırken, ihracat için ayrılan kaliteli ürünler 35–70 lira bandında alıcı buluyor. Şarap üretiminde kullanılan üzümlerin fiyatı ise 15–16 lira civarında seyrediyor.

“Alıcı bulmakta zorluk yaşanıyor”

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2025’in üreticiler açısından zorlu geçtiğini vurgulayarak, “Üzümlerimiz önce don, sonra dolu zararına uğradı. Şimdi de talep sıkıntısı ile karşı karşıyayız. Yaş üzüm piyasası oldukça durgun. Bekletmek maliyetleri artırdığı için çiftçilerimiz kurutma yöntemine yöneliyor. Kaliteli ihracatlık üzümler 35–70 liradan alıcı bulurken, iç piyasada 22–28 lira, şaraplık üzümler ise 15–16 lira arasında işlem görüyor. Asıl sorun piyasada yeterli alıcının olmaması” dedi.