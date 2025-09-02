Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde salçalık domatesler toplanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen işçiler, küfelerle topladıkları domatesleri seçip kasalara yerleştiriyor. Domatesler İstanbul, Adana gibi illere gönderilirken, yurt dışına ise Suriye’ye ihraç ediliyor.

“Kuraklık rekolteyi düşürdü”

Yaklaşık 25 yıldır domates üreticiliği yapan ve 4 çocuk babası olan Abdurrahman Bayram, 700 dönümlük ekili alanda 9-10 bin ton civarında üretim yaptıklarını söyledi. Bayram, “Bu sene kuraklıktan dolayı diğer yıllara göre rekoltede düşüş yaşadık. Domatesin kilosunu tarlada 7-8 liraya satıyoruz. Fabrikalar ise salçalık domatesi 3 lira 75 kuruştan alıyor” dedi.

“Üretimden vazgeçmemeliyiz”

Tarıma verilen desteğin artırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, “İnsanların üretime devam etmesi lazım. Türkiye’de üretimi bırakmak bize yakışmaz. Hem halkımıza hem devletimize destek olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Tarlada yoğun emek

Hasat sürecini anlatan Bayram, “Sabah 07.00’de tarlaya geliriz. İşçiler kahvaltılarını yapar, çiğin kalkmasını bekler ve saat 08.00’de işbaşı yapar. Domatesler küfelerle toplanır, sergi tezgahına dökülür, ardından seçilip kasalara yerleştirilir. Temiz ve kaliteli ürünleri alıcıya göndeririz” ifadelerini kullandı.