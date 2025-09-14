Olay, 26 Ağustos akşamı Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 47 yaşındaki dolmuş şoförü Orhan Gündüz, aracında yolcu bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Kurşunların hedefi olan Gündüz ağır yaralanırken, kontrolünü kaybettiği dolmuş yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Katiller Silopi’de yakalandı

Cinayetin ardından Adana Emniyeti’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemede saldırıyı, çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ile 7 suç kaydı bulunan C.T.’nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin Şırnak’ın Silopi ilçesinde saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla A.Ö. ve C.T.’yi gözaltına aldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Adana’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.