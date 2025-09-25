Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,3436 lira, satışta ise 41,5093 lira olarak açıkladı. Bir önceki gün ise efektif kur alışta 41,3085, satışta 41,4740 lira seviyelerindeydi.

Bugün serbest piyasada dolar/TL 41,4607’den alınırken 41,4709’dan satılıyor. Euro ise 48,8694 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Vatandaşlar ve iş dünyası, dövizdeki dalgalanmaları yakından izlerken, kur hareketlerinin iç ve dış piyasalar üzerindeki etkisi merak ediliyor.