Chery’nin borsaya yaptığı açıklamaya göre, 297,4 milyon hissenin 27,75 ila 30,75 Hong Kong doları (yaklaşık 3,57 ila 3,95 ABD doları) fiyat aralığında satılması planlanıyor.

Aralarında International Investment Fund SPC, HHLR Advisors, Greenwoods Assets Management, Dajia Insurance Group ve batarya üreticisi Gotion High-Tech gibi büyük kurumsal yatırımcıların bulunduğu gruplar, toplam 587 milyon dolarlık A sınıfı hisse için başvuru yaptı.

Gelirler nerede kullanılacak?

Chery, halka arzdan elde edeceği gelirin kullanım planını da açıkladı:

%35 yeni model araçların geliştirilmesi ve mevcut modellerin güncellenmesine,

%25 elektrikli araç platformları, akıllı kokpit sistemleri ve gelişmiş sürücü destek teknolojilerine,

%20 küresel üretim kapasitesini artırmaya, özellikle yurt dışındaki fabrikalara aktarılacak.

Şirket, Vietnam’da yeni bir fabrika kurmayı, Malezya’daki üretim tesisini ise genişletmeyi planlıyor. Bu yatırımlarla Vietnam’da yıllık 19 bin, Malezya’da ise 36 bin ek araç üretimi hedefleniyor.

Yeni istihdam planı

Chery, araçlarını yerel sürüş alışkanlıklarına uyarlamak amacıyla Avrupa, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika’daki Ar-Ge merkezlerinde 1000 ila 1500 yeni mühendis işe alacağını duyurdu.

Çin’in en büyük ihracatçısı

1997 yılında Çin’in Anhui eyaletinde kurulan Chery, ülkenin en büyük otomobil ihracatçısı konumunda.

2022’de global satışlar şirket gelirlerinin %32,8’ini,

2023’te %47,2’sini,

2024’te ise %37,4’ünü oluşturdu.

2024’te toplam 2 milyon 603 bin araç satan Chery, bunun 1 milyon 144 binini yurt dışına ihraç etti.

Halka arz süreci

Chery, Hong Kong Borsası’na halka arz için 29 Ağustos’ta başvurmuştu. Yapılan değerlendirmelerin ardından borsa kotasyon tarihi 25 Eylül olarak belirlendi. Böylece şirketin hisseleri yarından itibaren işlem görmeye başlayacak.