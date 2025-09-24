Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar döviz kurlarındaki son durumu yakından takip ediyor. 24 Eylül 2025 Çarşamba sabahı açıklanan güncel verilere göre dolar ve euro fiyatları belli oldu.

Dolar ve Euro fiyatları

Saat 07.15 itibarıyla dolar/TL 41,4244 liradan alış, 41,4315 liradan satış seviyesinde işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 48,9608 lira seviyesinde bulunuyor.

Sterlin ve altın fiyatları merak konusu

Döviz kurlarının yanı sıra vatandaşların en çok takip ettiği başlıkların başında altın fiyatları geliyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları gün içinde ons altın hareketine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.