Samsun’da 112 Ambulans Merkezi’nde acil tıp teknikeri (ATT) olarak görev yapan bir sağlık çalışanı, internet üzerinden kurgulanan sofistike bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu. 43 yaşındaki Volkan Kırak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal konut projesine başvuru yapmak amacıyla internette arama yaparken kendisini resmi görünümlü sahte bir başvuru sayfasına yönlendirilmiş buldu.

Başvuru ücreti diye gönderdiği para dolandırıcıların hesabına gitti

Sahte sitedeki başvuru formunu eksiksiz bir şekilde dolduran Volkan Kırak’a, başvuru işlemlerini tamamlamak üzere belirli bir miktar para yatırması gerektiği bilgisi verildi. Kırak, kendisine iletilen IBAN numarasına talep edilen 7 bin 500 Türk Lirası’nı transfer etti. Parayı gönderdikten sonra başvurusunun başarıyla tamamlandığına dair bir mesaj almasına rağmen, bir süre sonra yaşadığı şüphe üzerine bankasının müşteri hizmetlerini aradı. Yapılan kontroller sonucu, Kırak’ın parayı bir dolandırıcılık hesabına gönderdiği ve mağdur edildiği ortaya çıktı.

Mağdur sağlıkçıdan vatandaşlara resmi site uyarısı

Yaşadığı olayın şokunu atlattıktan sonra Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunan Volkan Kırak, sadece kendisinin değil, birçok kişinin aynı yöntemle mağdur edilmiş olabileceği endişesini dile getirdi. Kamuoyuna seslenen Kırak, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için uyarıda bulunmak istiyorum. Resmi işlemlerini yaparken mutlaka ve mutlaka TOKİ’nin kendi internet adresini kullanmalılar. Sahte siteler üzerinden işlem yapmaktan kaçınsınlar," diyerek vatandaşları resmi olmayan kanallardan uzak durmaya davet etti.

Olayla ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin, sahte siteyi kuran ve para transferini gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek üzere detaylı incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.