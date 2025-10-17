CHP İzmir'de hareketli saatler yaşanıyor. Kongre süreci ise yarın resmen tamamlanmış olacak. Adayın kim olacağı merak konusuyken, Çağatay Güç'ten beklenen açıklama geldi. Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Çağatay Güç'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerli üyeleri,

Kıymetli yol arkadaşlarım,

Kurtuluşun ve kuruluşun kenti, Cumhuriyetimizin kalesi İzmir’in onurlu insanları,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102 yıllık onurlu yürüyüşünün mirasına sahip çıkmak, bu mirası

geleceğe taşımak için yola çıkıyoruz.

Ben, Çağatay Güç, partimizin ilkelerini, halkın umudunu

ve örgütümüzün inancını temsil etmek için Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’na adaylığımı açıklıyorum.

19 Mart’ta başlayan haksız ve hukuksuz süreçte asla umudumuzu yitirmedik. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve belediye başkanlarımıza yönelik başlatılan demokrasi darbesi bardağı taşıran son damla olmuştur.

Ev hapsinde tutulan, görev süresi boyunca iktidarın tüm baskılarına karşın örgütümüzü bir arada tutan İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’na ve özgürlüğü kısıtlanan tüm yol arkadaşlarımıza sözümüz var:

Her şey çok güzel olacak!

Artık bu ülkenin onurlu yurttaşlarının elini taşın altına koymaktan kaçınma şansı yoktur.

Çünkü bu ülkenin geleceği, adalete, emeğe ve dayanışmaya inanan bizlerin omuzlarındadır.

İnanıyorum ki;

Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oku ışığında çıktığımız bu yolda, en büyük gücümüz inancımız, kararlılığımız ve birlikteliğimizdir.

Biz genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bir araya geldiğimizde Yenemeyeceğimiz karanlık, kazanamayacağımız mücadele yoktur!

31 Mart 2024 seçimleriyle halkımız umudunu yeniden CHP’ye emanet etti.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in sözleriyle:

“Artık bu parti, sadece geçmişin değil, geleceğin de partisidir.

Halkın iktidarını kuracak parti, Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

İşte bu inançla, biz İzmir’den bu feneri yakıyoruz!

Birlikte güçlüyüz, İzmir’le kazanacağız!

Çağatay Güç"