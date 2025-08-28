Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Rektörlük fuaye alanında düzenlenen “Yaza Veda” etkinliğiyle öğrenciler, akademik-idari personel ve ailelerini ağırladı. Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın ev sahipliğindeki programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak ile çok sayıda üniversite mensubu katıldı.

Çocuklara özel sürprizler

Oyunlar, danslar ve müzik eşliğinde keyifli anların yaşandığı etkinlikte, Rektör Yılmaz miniklere dondurma ikram etti. Uzman öğretmenler eşliğinde düzenlenen çeşitli oyunlar ve danslarla renklenen program, pasta kesimiyle taçlandırıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyon, katılımcılardan tam not aldı.

“Büyük bir aileyiz”

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Üniversitemiz sadece bilimsel başarılarıyla değil, çalışanlarımız ve ailelerimizle kurduğumuz güçlü bağlarla da büyüyor. Bugün hem çocuklarımızı mutlu ettik hem de büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdik. İlk kez düzenlenen bu etkinlikte, mensuplarımızın çocuklarının da üniversitemizin önemli bir parçası olduğunu vurgulamak istedik” dedi.

Çocuklara özel film gösterimi

Etkinlik, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Bordo Salonu’nda çocuklara yönelik özel çizgi film gösterimi ile sona erdi.