Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, ekonomik krizin eşiğine geldi. 3 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Faik Çağlayık, maddi belirsizliğin devam etmesi ve bir aday çıkmaması durumunda kulübün tasfiye sürecine girebileceğini söyledi. Çağlayık, "Bu bilinmezlik sürerse benim başkanlığa devam etme gibi bir durumum söz konusu olamaz" diyerek geleceğe dair kaygılarını dile getirdi.

Acil kongre çağrısı ve duyarsızlığa tepki

Geçtiğimiz hafta düzenlenen kongreye 330 üyeden sadece 10 kişinin katılmasına tepki gösteren Çağlayık, bu durumun anlaşılır gibi olmadığını belirtti. Başkan, “Bu öyle ‘bana bulaşmayın’ denecek bir kongre değil. Eğer 3 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'e kadar maddi belirsizlik giderilmezse veya bir aday çıkmazsa, kulüp tasfiye sürecine girecek. Artık işin şakası yok, gelin kulübe hep beraber sahip çıkalım” sözleriyle tüm Çeşme halkına ve kulüp üyelerine çağrı yaptı. Başkanlık için henüz geçerli bir aday çıkmadığını da sözlerine ekleyen Çağlayık, geçtiğimiz haziranda gündeme gelen ismin tüzüğe aykırı olması nedeniyle adaylık sürecinin geçerli olmadığını belirtti.

Sadece bir spor kulübü değil, gençlerin geleceği

Çeşme Belediyespor'un sadece bir futbol kulübü olmadığının altını çizen Çağlayık, kulübün farklı spor dallarında da ilçeyi ulusal ve uluslararası arenada temsil ettiğini vurguladı. Kulübün en önemli misyonunun gençleri spora yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu ifade eden Çağlayık, bu amaçla tüm kurum ve kuruluşların kulübe destek olması gerektiğini söyledi.

Mali sıkıntılar ve tutulmayan sözler

Kulübün son yıllarda ciddi mali sorunlar yaşadığını belirten Çağlayık, özellikle Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonluğu hedefledikleri sezonda yapılan harcamaların kulübü borç batağına sürüklediğini açıkladı. Elektrik ve su borçlarının geç de olsa ödendiğini ancak asıl sorunun kulübün sürdürülebilir bir bütçeye sahip olamaması olduğunu belirtti. Belediyenin sınırlı desteğinin yanı sıra, geçen sezon destek sözü veren birçok ismin taahhütlerini yerine getirmemesi, kulübün bütçesinde büyük bir açık oluşmasına neden oldu. Çağlayık, mevcut ekonomik durumla oyuncu grubunu sahaya çıkarmanın, kulübe yeni borçlar yüklemek anlamına geleceğini ifade etti.

Liglere katılım tehlikede: Sponsorluk görüşmeleri kritik

Çeşme Belediyespor'un liglere katılım için resmi başvurularını yaptığını belirten Çağlayık, her şeyin yine maddi desteğe bağlı olduğunu dile getirdi. Geçen sezonun en büyük sponsoru olan Ulusoy A.Ş. ile görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede olumlu bir yanıt beklediklerini aktardı. Aksi takdirde, resmi başvuru yapmalarına rağmen lige katılamama riskiyle karşı karşıya kalacaklarını vurguladı. Kulübün akıbeti, önümüzdeki günlerde yapılacak kongre ve sponsorluk görüşmelerinin sonucuna göre netlik kazanacak.