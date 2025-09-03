Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp yöneticileri, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ı ziyaret ederek iş birliği projesinin detaylarını görüştü. Ardından düzenlenen imza töreninde, Dokuz Eylül Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Göztepe adına ise Mehmet Sepil protokole imza attı.

"Hem İzmir'e Hem Türk Sporuna Katkı Sağlayacak"

Protokolün sadece profesyonel sporları değil, aynı zamanda salon ve amatör spor dallarını da kapsadığını belirten Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, "Büyük bir heyecanla, gururla ve memnuniyetle böyle bir protokole imza attık. İki yeni branşta hem üniversitemizin hem de Göztepe'nin yeni takımlar kurması üzerine bir projemiz var. Bu iş birliklerinin hem Göztepe'ye, hem üniversitemize, hem İzmir'e, hem de Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Üniversite-Kulüp İş Birliği Çok Önemli"

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de spor kulüpleri ile üniversiteler arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. İzmir'in bir sporcu kenti olduğunu belirten Sepil, "Sadece DEÜ Spor Bölümü ile değil, işin medikal ve istatistik yönleri ile de iş birliği yapacağız. İzmir'de spor alanında yetişmiş insan gücü az. Üniversitenin bu konudaki adımları çok önemli. Buradan yetişecek sporculardan en çok faydalanacak kurum yine Göztepe olacak" şeklinde konuştu.