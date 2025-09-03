Son Mühür/ Emine Kulak - CHP Bayraklı İlçe Kongresine sayılı günler kala adaylık açıklamaları sürüyor. Bugün ise son yerel seçimlerde meclis üyeliğine aday olan çevre mühendisi Ahmet Sağlam, ilçe başkanlığında düzenlediği basın açıklamasıyla adaylığını duyurdu.

Partililerin de katılım gösterdiği toplantıda konuşan Sağlam, Bayraklı’da partinin kurumsal yapısını güçlendirmek ve gençlere daha fazla alan açmak için yola çıktığını ifade etti.

YARIŞ KIZIŞIYOR, VİZYONLAR ÇARPIŞIYOR

CHP Bayraklı İlçe Kongresi öncesinde adaylıklarını ilan eden isimlerin sayısının artması, partide heyecanı yükseltirken yarışın da oldukça çekişmeli geçeceği yorumları yapılıyor. Sağlam’ın adaylığı ile birlikte Bayraklı’da kongreye farklı bakış açıları ve yeni bir vizyonla girileceği değerlendiriliyor.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Sağlam, konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla tamamladı.