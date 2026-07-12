Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü çerçevesinde Buca'da gerçekleştirilen anma programına katılım gösterdi. Zafer Partisi Buca İlçe Başkanlığı tarafından organize edilmiş olan lokma hayrında, 1995 yılında Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde hayatını kaybeden Boşnaklar için dualar gerçekleştirildi.

Programa katılım gösteren Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, etkinliğe ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden aktardı.

"İnsanlık suçudur"

Bezircilioğlu sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, Srebrenitsa'da yaşananların insanlık tarihinin en utanç verici olaylarından biri olduğunu n altını çizerek, katledilen 8 bin 372 Boşnakı rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.

Soykırımın insanlık suçu olduğuna vurgu yapan Bezircilioğlu, inançları sebebiyle insanların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Yaşanan katliamı yapanları ve buna sessiz kalanları da sert sözlerle hedef alan Bezircilioğlu, yaşamını yitirenlerin ruhlarının şad olmasını belirtti.

Unutulmadılar!

Anma programı kapsamında, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için lokma ikramı gerçekleştirilirken, benzer acıların bir daha yaşanmaması istendi. Etkinlik, katılımcıların şehitler için dua etmesinin ardından noktalandı.

