Son Mühür- “Doktorlar”, “Aşk Oyunu” ve “Ah Be İstanbul” dizilerindeki performansıyla 2000’li yılların unutulmaz yüzlerinden biri haline gelen Yasemin Ergene, dönemin en çok konuşulan oyuncularındandı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ekranlara damga vuran Ergene, 2011 yılında ünlü iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu.

Evlilikle birlikte kariyerine ara verdi

Evliliğin ardından setlere ara veren Yasemin Ergene, oyunculuğu bırakarak ailesine odaklanmıştı. Çiftin bu birlikteliğinden 2012 doğumlu Emine ve 2013 doğumlu Ela adında iki kız çocukları dünyaya gelmişti.

Uzun yıllar magazin basınının “örnek çift”lerinden biri olarak gösterilen Özilhan çifti, geçtiğimiz aylarda boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

14 yıllık evlilik sona erdi

Yaklaşık 14 yıllık evliliğin sona ermesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ergene ve Özilhan çiftinin yollarını ayırması, uzun süre gündemden düşmedi.

Setlere geri mi dönüyor?

Magazin kulislerinde dolaşan son iddialara göre Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerine yeniden başlamaya hazırlanıyor.

14 yıl aranın ardından ekranlara dönebileceği konuşulan ünlü oyuncunun bu kararı, hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Hayranları sabırsızlıkla bekliyor

Oyunculuğa dönmesi halinde hangi projede yer alacağı merak konusu olan Ergene, şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.