Son Mühür- “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle hafızalara kazınan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra Mücella Elles adını kullanmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dördüncü kez anne olduğunu duyurdu.

İlk evliliğinden ikiz çocuk sahibi oldu

2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile birlikteliğe başlayan Wilma Elles, 2015’te Milat ve Melodi adını verdikleri ikizlerini dünyaya getirdi. Çift, 2019 yılında yollarını ayırdı.

2022’de yeniden evlendi

Elles, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile evlenerek ikinci kez nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden 5 Ekim 2023’te Tiara adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Leon Mirza aileye katıldı

Mutlu evliliğini sürdüren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir kez daha anne oldu. Oğullarına Leon Mirza adını verdiklerini açıklayan Elles, şu ifadeleri kullandı:

“Allah’a şükür seni sağ salim kucağımıza aldık. Bizim için en büyük nimetsin. Milat, Melodi ve Tiara’ya kardeş oldun.”