Olay yerinde yapılan incelemelerde saldırganın, binada güvenlik görevlisi olarak çalışan eşine Güntekin Onay tarafından hakaret edildiğini öne sürdüğü ve bu sebeple binaya silahla geldiği ortaya çıktı. Saldırganın, Güntekin Onay’dan özür talep ettiği belirtildi. Polis ekipleri, şahsı müzakere ile ikna etti ve olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Saldırgan emniyete götürüldü, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar beIN Sports ve Güntekin Onay’dan resmi bir açıklama gelmedi.

beIN Sports Binasında Yaşananlar

Sabah saatlerinde başlayan gerginlik, polisin etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Saldırganın kendini tehdit etmesi üzerine binada alarm durumu yaşandı, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Olayın temelinde, binanın girişinde yaşanan prosedür tartışması ve ardından iddia edilen hakaretin bulunduğu kaydedildi. Herhangi bir yaralanma yaşanmadı, olay büyümeden sona erdi.

Sosyal medyada hızla yayılan bilgiler sonrası resmi makamlar, doğrulanmamış iddiaların paylaşılmaması için uyarıda bulundu. Olayın arka planına dair emniyet kaynakları kapsamlı bir inceleme yürütüyor.

Güntekin Onay Kimdir?

Güntekin Onay, 12 Ekim 1971’de Adana’da dünyaya geldi. Türk spor medyasının en tanınan spikerlerinden biri olan Onay'ın babası, eski teknik direktör Gündüz Tekin Onay’dır. Kariyerine 1992 yılında Şansal Büyüka’nın önerisiyle Kanal 6’da dış haberler sorumlusu olarak başladı. Özel Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördü ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Turizm bölümüne geçti.

Ünlü sunucu Güntekin Onay Kanal D, Show TV, Star TV, NTV ve beIN Sports başta olmak üzere birçok önemli medya kuruluşunda görev aldı. Yıllarca Stadyum, Televole, Telegol ve %100 Futbol gibi programlarla spor yorumculuğunda geniş kitleler tarafından tanındı. %100 Futbol’da özellikle Rıdvan Dilmen ile sunduğu programla adından söz ettirdi. 2017’de beIN Sports’a transfer oldu ve halen bu kanalda spor programlarında sunuculuk yapıyor. İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Güntekin Onay, spor medyasındaki profesyonel kariyerine devam ediyor.