Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi tarafından düzenlenen “Canlı Bilimi Perspektifinde Kültür, Tarih ve Gastronomi” söyleşileri kapsamında, “Anadolu Bitkilerinin Kültürel Süreklilik ve Kültürel Etkileşimdeki Rolleri” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. A. Esra Eren Eroğlu’nun üstlendiği söyleşiye, Etnografya Müzesi Müdürü Doç. Dr. Dilek Maktal Canko’nun yanı sıra öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Anadolu bitkilerinin medeniyetler arası serüveni

Söyleşinin konuşmacısı Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Volkan Eroğlu, Anadolu coğrafyasındaki bitkilerin medeniyetler arası yolculuğunu ve kültürel süreçler içindeki yerini katılımcılarla paylaştı. Bitkilerin yalnızca doğal unsurlar değil, kültürel aktarımın temel bileşenleri olduğunu vurgulayan Eroğlu, Anadolu’nun ruhunun doğayı doğru okumaktan geçtiğini ifade etti.

Dr. Eroğlu, Bereketli Hilal’den Göbeklitepe’ye uzanan süreçte buğday, arpa ve çavdarın yerleşik yaşamın temelini oluşturduğuna dikkat çekerek, Hititlerin söğüt ağacından elde ettiği şifanın günümüzde modern tıpta aspirine dönüşmesinin bu kültürel sürekliliğin çarpıcı örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Sanattan ticarete bitkilerin izleri

Bitkilerin yalnızca mutfak ve şifa alanında değil, sanat, ticaret ve inanç dünyasında da belirleyici rol oynadığını belirten Dr. Eroğlu, halılardaki bitki motiflerinden tarihi yapılardaki nar figürlerine kadar pek çok unsurun bereket ve yaşam sembolü taşıdığını söyledi. Keçiboynuzu çekirdeğinin ticarette standart ağırlık olarak kullanılması ve “karat” kavramının ortaya çıkışı da bitkilerin ekonomik hayattaki etkisine örnek olarak aktarıldı.

Ardıç ve defne tütsülerinin binlerce yıldır süren arınma ritüellerine dikkat çeken Eroğlu, bu geleneğin günümüzde dahi Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşatıldığını ifade etti.

Teşekkür belgesi takdim edildi

Söyleşinin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı. Etkinlik, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi Müdürü Doç. Dr. Dilek Maktal Canko’nun, Dr. Volkan Eroğlu’na teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.