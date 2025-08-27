Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dilek Orbatu, çocuk ve ergen sağlığı alanındaki farkındalığı artırmak için önemli açıklamalarda bulundu. Orbatu, özellikle ergen sağlığının Türkiye'de yeterince konuşulan bir konu olmadığına dikkat çekerek, bu sorunların masaya yatırılacağı uluslararası bir kongre düzenleyeceklerini belirtti.

Ergen Sağlığı Kongrede Ele Alınıyor

İzmir'de, Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan kongre, 'Çocuk Sağlığında İşbirliği, Pediatristler ve Aile Hekimleri Buluşuyor' temasıyla düzenlenecek. Kongrenin amacının farklı bilim dallarını bir araya getirmek ve ortak bir bakış açısı oluşturmak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Orbatu, "Ergenlerde psikososyal sorunlardan yeme bozukluklarına kadar birden fazla başlık tartışılacak. Önemli saptamalar ve hatırlatmalar yapacağız" ifadelerini kullandı. Etkinlikte ayrıca, sağlık alanında yapay zekâ kullanımı gibi yenilikçi konuların da ele alınacağı belirtildi.

Okul Dönemi Öncesi Beslenme ve Aşı Uyarısı

Yaklaşan okul dönemi nedeniyle ailelere uyarılarda bulunan Doç. Dr. Orbatu, çocukların beslenme ve uyku düzenlerinin yanı sıra aşı takibinin de hayati önem taşıdığını vurguladı. "Grip aşısı dönemi geldi. İnfluenza sıklığı ekim, kasımdan itibaren çok artacaktır. Bu durum, hastaneye yatışları ve acil servisleri etkiliyor," diyen Orbatu, ailelerin çocuklarını el hijyeni konusunda uyarması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sabah kahvaltısının atlanmaması ve sağlıklı, dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Aşı Tereddüdüne Karşı Online Destek

Doç. Dr. Orbatu, çocuklarda Hepatit B aşısının 15 Nisan 2025 itibarıyla kombine aşılara eklenmesinin önemli bir gelişme olduğunu aktardı. Aşı konusunda tereddüt yaşayan aileler için özel bir hizmet sunduklarını belirten Orbatu, "Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımız, uzaktan aşı polikliniğimize randevu alarak sorularına yanıt alabilirler" dedi. Bu hizmetin, yaşa uygun aşıların yapılmasını sağlamak açısından çok önemli olduğunu vurguladı.