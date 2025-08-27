Son Mühür/Sercan Engerek- Dünya Barış Günü’nde düzenleyecekleri etkinlikler hakkında konuşan İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, “Bir yanda ormanlar yandı, diğer yandan İzmir Körfezi’nin kirliliğiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Yine su konusu şehrin, ülkenin her yerinde çevre ve doğayla çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Biz de İzmirli sanatçılarla beraber 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ‘doğayla barış’ temasıyla tüm şehrimizde doğa, barış ve sanat ögesini kullanarak bir farkındalık yaratmak istedik” dedi.

İzmir Kent Konseyi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenecek ve hafta boyunca sürecek etkinlik programını paylaştı.

“Gelin, doğayla barışmak için sanatın gücüne kulak verelim; İzmir’in dört bir yanında sanatı ve barışı birlikte yaşayalım” mottosuyla duyurulan etkinliklerde 1-Eylül haftasında sergi, söyleşi, şiir dinletileri halkla buluşacak.

80’den fazla sanatçı yer alıyor

Etkinlikler hakkında bilgi veren İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, İzmir’de yaşanan su krizi ve yangınlara dikkat çekerek bu yıl doğa temasını öne çıkardıklarını söyledi.

Etkinliklerde 80 fazla sanatçının yer alacağını belirten Topaç, “1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında İzmir Kent Konseyi olarak İzmirli sanatçılarla beraber bu kez doğayı ön plana çıkarmak istedik. Aslında konu son derece güncel. Çünkü bir yanda ormanlar yandı, diğer yandan İzmir Körfezi’nin kirliliğiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Yine su konusu şehrin, ülkenin her yerinde çevre ve doğayla çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Biz de İzmirli sanatçılarla beraber 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde doğayla barış temasıyla tüm şehrimizde doğa, barış ve sanat ögesini kullanarak bir farkındalık yaratmak istedik. Bu amaçla da İzmir’de çalışan 80’den fazla sanatçıyla birlikte çok farklı sanat dallarıyla şehrimizde doğayla barışmayı istedik” dedi.

Zeybek insan-doğa ilişkisine dikkat çekti

İzmir Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Özgür Zeybek ise insan-doğa ilişkisine dikkat çekti. Suyun, havanın, denizlerin önemine vurgu yapan Zeybek, “İnsanın her şeyi bir maddi ya da manevi çıkara dönüştürmesi, her şeyin insan gözünde alınır satılır bir şey olmaktan öteye gidememesi meselesi de önemli. Bu etkinliklerin hepsini ona göre kurguladık. Yani ormanların insanlara örneğin kâğıt ve odun sağlamak dışında daha önemli olduğunu, hayvanlarla birlikte yaşadığımızı, suyun önemi, şehrin havasının, denizlerin kirletilmemesinin önemini vurgulamaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin içeriğine dair konuştu. İzmir’in farklı yerlerinde karikatür, karma resim sergileri, şiir dinletileri, pandomim gösterilerinin olacağını aktaran Zeybek, şunları söyledi:

“1 Eylül Dünya Barış Günü genel bir barış teması üzerinde kutlanıyor. Genelde hak ve özgürlükler dile getiriliyor. Biz bu yıl bir farkındalık yaratıp İzmir’de son dönemde yaşanan su sorunu var. Orman yangınları tüm doğayı tahrip ediyor. Bu da insanın doğayı kullanımıyla alakalı bir süreç. O nedenle bu seneki 1 Eylül temasını doğa olarak belirledik. Doğa tahribatını bu etkinliklerde gerek karikatür sergisinde gerekse karma resim sergisinde yahut yapılacak olan söyleşilerle, şiirlerle insanın doğaya yönelik tahribatına ve insanın doğayla nasıl barışacağına ilişkin sözleri olacak. İzmir’in farklı yerlerinde farklı söyleşiler, etkinlikler olacak. Bu da daha önce İzmir’de yapılmamış bir şey. Çok kısa bir sürede kentin bütününe bu etkinlikleri yaymak ve böylece doğa ve insan ilişkisi ve doğayla barış ilişkisine bir vurgu yapmak istedik.”

Pandomim sanatçısından gösteri

Pandomim sanatçısı Erdal Giraylar, doğa konulu bir pandomim gösterisi gerçekleştirdi. Giraylar, “Ben isterim ki gençlerimizin tamamıyla sağırlarımıza yönelik destek vererek sanatın daha da bütüncül olmasını, doğayla içe içe olmasını temenni ederim” dedi.

“Doğanın bozulmasından en çok engelli bireyler etkileniyor”

Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Nursen Aksu ise doğa tahribatından en çok engelli bireylerin etkilendiğini vurguladı. Sanatla engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmesinin önemine dikkat çeken Aksu, şunları dile getirdi:

“Toplumu oluşturan insanların bir parçası da engelli bireyler. Özellikle yaşam alanlarımız, kentlerimiz ve doğanın erişilebilir olmasının önemi de anlatmak ve birlikte yaşam kültürünü yerleştirmek için buradayım. Doğayla ilişkinin bozulmasından en çok etkilenen bireyler de engelli bireyler. Özellikle suyun yoksunluğu ve diğer afetlerden engelli bireylerin etkilenmesini engellemek… Doğayla, barışın bir parçası olmak, doğanın içinde yaşamın bir parçası olmak, sanatla engelli bireylerin kendilerini ifade etmesini sağlamak için buradayız.”

Programda neler var?

Etkinlikler, Bergama ve Tire’den katkı sağlayan sanatçılar ve diğer kent konseylerinin desteğiyle kentin kolay ulaşılabilir noktalarında planlandı.

Ayrıca İzmir Enternasyonal Fuarı süresince, IEF alanında doğa ile barış temalı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Konak, Bornova, Karşıyaka ve Karabağlar’daki farklı noktalarda düzenlenecek program sayesinde halk, sanatla dolu bir gün geçirme fırsatı bulacak.E

Etkinlikler 1 Eylül sabah saat 11.00’de itibarıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Yürüyen Köşk Derneği Başkanı, “Atatürk ve Doğa ile Barış” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek; uluslararası karikatür sergisi de etkinliklere ayrı bir boyut katacak.

Programa, İzmir Kent Konseyi’nin sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden erişilebiliyor.