Son Mühür - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile daha önce kardeş belediyecilik protokolünün imzalandığını ve gerekli meclis kararlarının alındığını hatırlattı. Proje öncesinde Başkan Görkem Duman ile telefon görüşmesi yapıldığını belirten Tutdere, bu iş birliğinin eğitim alanında somut bir destekle güçlendiğini ifade etti.

Öğrencilere ücretsiz dijital dershane

Tutdere, kardeş belediyecilik anlayışı gereği Buca Belediyesi’nin, Adıyaman’da sınava hazırlanan gençler için ücretsiz dijital dershane projesine destek vereceğini açıkladı. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve diğer tüm öğrencilerin bu imkândan ücretsiz yararlanacağı belirtildi.

“Gençlerimiz sınavlara daha güçlü hazırlanacak”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Buca Belediye Başkanımız Sayın Görkem Duman ile yaptığımız görüşme sonucunda, kardeş belediyecilik gereği Adıyaman’daki gençlerimiz için önemli bir eğitim desteği sağlandı. Adıyamanlı gençler, Buca Belediyesi’nin sunduğu bu imkânla dijital dershaneden faydalanacak ve önümüzdeki sınavlara daha iyi hazırlanacak.”

Tutdere’den teşekkür

Tutdere açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Adıyaman Belediye Başkanı olarak, tüm Adıyaman halkı adına Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman’a, belediye yönetimine ve Buca halkına bu anlamlı destek için teşekkür ediyorum. Adıyaman’dan sevgi ve saygılarımızı iletiyorum.”