Son Mühür- Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, söz konusu açıklamaların şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin onurunu zedelediğini belirtti.

Erdağ yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin terörle mücadelesinin binlerce şehidin canı, on binlerce gazinin fedakârlığıyla yürütüldüğünü hatırlatarak, bu bedellerin siyasi söylemlere ve pazarlık diline malzeme edilmesini kabul edilemez bulduklarını ifade etti. “Bu ülkenin huzuru, masa başı cümlelerle değil; şehitlerimizin kanı ve gazilerimizin alın teriyle sağlanmıştır” diyen Erdağ, kullanılan dilin toplumsal vicdanı yaraladığını vurguladı.

Bahçeli’nin sözlerinin toplumda derin yaralar açtığını belirten Erdağ, “Şehit ailelerinin acısı hâlâ tazeyken, gazilerimiz hayatlarının geri kalanını fedakârlıklarının izleriyle sürdürürken yapılan her açıklama büyük bir sorumluluk taşır. Bu sorumluluk gözetilmeden kurulan her cümle, toplumsal barışa değil, yeni kırılmalara hizmet eder” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin kişilere, isimlere ve siyasi hesaplara indirgenemeyeceğini söyleyen Erdağ, gerçek huzurun ancak hukuk ve adalet temelinde sağlanabileceğini dile getirdi. “Barış söylemi, şehitlerimizin emanetini yok sayarak, gazilerimizin yaşadıklarını görmezden gelerek kurulamaz” dedi.

Açıklamasının sonunda sendikaların durduğu yeri net biçimde ifade eden Erdağ, “Bizler emekten, demokrasiden ve bu ülke için canını ortaya koyanlardan yanayız. Şehitlerimizin hatırası ve gazilerimizin onuru bizim kırmızı çizgimizdir. Bu değerleri zedeleyen hiçbir siyasi dili kabul etmiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.