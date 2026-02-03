Son Mühür / Erkan Doğan - Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı 5-7 Şubat tarihlerinde Tepekule Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Küresel demografik dönüşümün en önemli başlıklarından biri olan "sağlıklı yaş alma", bilimselve teknolojik perspektiflerle İzmir’de masaya yatırılıyor. Kare Fuarcılık tarafından düzenlenenPAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuar ile eşzamanlı gerçekleştirilecek olanPAN Geriatrics Sempozyumu’nun tanıtım toplantısı, bugün Ontur Otel’de geniş bir medyakatılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon komitesi, fuarın kapılarını açmasına günler kala gazetecilerin sorularını yanıtlayarak;

İzmir’in yaş dostu kent kimliğini pekiştirecek bu stratejik vizyonun detaylarını paylaştı. 5 – 7 Şubat 2026 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek olan bu organizasyon; akademik derinliği, yerel yönetimlerin gücünü ve sektörün yenilikçi yüzünü biraraya getiren multidisipliner bir yapı olarak öne çıkıyor.

Prof. Dr. Sevnaz Şahin: 'Bilgi kirliliğine karşı bilimsel bir yol gösterici olacak'

Sempozyum Organizasyon Komitesi Başkanı ve Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, modern dünyada bu konudaki bilgi açlığının giderilmemesinin en çok yaşlıbireyleri ve hasta yakınlarını vurduğunu belirterek şunları ifade etti, "Bilgiye erişimin dijital gürültü nedeniyle her geçen gün zorlaştığı bir çağda, bu tür bilimselplatformlar toplum için birer fener görevi görüyor. PAL EXPOCARE ve PAN GERIATRICS, yalnızca bir sergi alanı değil; yaşlı bireylerin ve ailelerinin kanıta dayalı bilimsel gelişmelerle donatıldığı bir eğitim sahasıdır. Fuarımızda, en yeni Alzheimer araştırmalarından akıllı teknolojilere kadar geniş bir yelpazeyi, gerçek ihtiyaç sahipleriyle etik bir çerçevede buluşturuyoruz."

Psikolog Mevlüt Ülgen: Bakım yükünü paylaşıyor, esenliği öne çıkarıyoruz

Ege Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Psk. Mevlüt Ülgen, demografik değişimin ancaktoplumsal bir ekosistemle yönetilebileceğine dikkat çekerek şu vurguyu yaptı: "Dünya nüfusunda ileri yaşın artışı bir başarıdır, ancak bu başarının sürdürülebilirliği 'esenlik' (well-being) haline bağlıdır. Biz bu organizasyonda sadece kronik hastalıkları değil; bakımyükünün hafifletilmesini, beslenmenin hayati rolünü, sporun ve sosyal aktivitelerin iyileştiricigücünü tartışıyoruz. Hedefimiz, yaşlı bireyin teknolojiyle desteklendiği, ancak sosyal hayattankoparılmadığı üretken bir yaşlanma modelini toplum hafızasına kazımaktır."

Akın Aktaş: Sağlıklı yaş alma alanında güçlü bir ekonomik ekosistem

Kare Fuarcılık Genel Müdürü Akın Aktaş, sağlıklı yaş almanın bir sanayi koluna dönüştüğünü vebu alandaki yatırım potansiyelini şunları söyledi, "PAL EXPOCARE ile mottomuz sadece 'uzun yaşamak' değil, 'üretken ve bağımsız yaşamak'. Fuarımızda yer alan 100’ün üzerinde marka ve kurum; rehabilitasyondan medikal teknolojilere, mobilite çözümlerinden dijital sağlık takip sistemlerine kadar yarının dünyasını bugünden sunuyor. Bu güçlü buluşma, Türkiye için yeni işbirlikleri, yabancı yatırımlar ve ciddi bir istihdam kapısı aralayacaktır. Amacımız, sağlıklı yaş alma alanında İzmir Merkezli sürdürülebilir bir ekonomik değer zinciri oluşturmaktır." Kare Fuarcılık CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Ercüment Er, "Fuar ve etkinliklerimizin temel motivasyonu, katılımcılarımızın profesyonel hedeflerine ulaşmasıdır ancak biz bu hedefleri akademik bilgi, sanatsal dokunuşlar ve ilhamla harmanlıyoruz. Yüz yüze etkileşimin dijital platformlarla ikame edilemeyeceğine inanıyor, katılımcılarımızın kendilerini bir topluluğun parçası hissettikleri organizasyonlar tasarlıyoruz. Kare Fuarcılık olarak eğitimden sergiye, kongreden özel tanıtım etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede, minimum maliyetle maksimum fayda sağlayan nitelikli pazarlama çözümleri sunuyoruz."

AgroAyvalık

Er ayrıca, Kare Fuarcılık’ın dinamik büyüme stratejisinin bir parçası olan yeni projelerini de medya mensuplarıyla paylaştı: "Vizyonumuz sadece İzmir ile sınırlı değil. 15 – 18 Mayıs 2026 tarihlerinde Ayvalık’ın verimli topraklarında Kuzey Ege’nin en büyük tarım ve hayvancılık buluşması olan AgroAyvalık’ı düzenleyeceğiz. Ayrıca PAL EXPOCARE’in büyük ilgi görmesi beklenen Ankara ayağı için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her projemizde inovasyon ve sürdürülebilirliği merkeze alıyoruz."