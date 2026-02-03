İzmir’in Bornova ilçesi, güne kan donduran bir pusu haberiyle uyandı. Sabahın erken saatlerinde ekmek parası için evinden ayrılan 23 yaşındaki Sinan Ümit, ikametinin hemen önünde kimliği belirlenen ancak henüz yakalanamayan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

5 kurşunla hayatını kaybetti

Korkunç olay, sabah saat 06.45 sularında Bornova Atatürk Mahallesi, İsa Yusuf Alptekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak görev yapan ve ailesiyle aynı çatıyı paylaşan Sinan Ümit, mesaisine yetişmek üzere apartman kapısından adımını attığı sırada ölümle burun buruna geldi. Bina önünde pusu kuran ve beyaz renkli, plakası öğrenilemeyen bir otomobilden inen koyu kıyafetli saldırgan, yanındaki tabancayla genç adama kurşun yağdırdı. Çevre sakinlerinin büyük bir korkuyla tanıklık ettiği olayda, vücuduna 5 kurşun isabet eden Ümit, kanlar içerisinde zemine yığılırken; saldırgan olay yerinden aynı araçla hızla uzaklaştı.

Hastanedeki kritik müdahale sonuç vermedi

Silah seslerinin yankılanması üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki Sinan Ümit’e olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Hastanede yoğun bakıma alınan ve doktorların hayata döndürmek için seferber olduğu genç işçi, yapılan tüm cerrahi operasyonlara ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Ümit’in vefat haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis firari katil zanlısı F.M.’nin peşinde

Cinayetin ardından bölgeyi abluka altına alan İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemeler ve çevredeki güvenlik kameralarının taranması sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin F.M. olduğu tespit edildi. Cinayet büro dedektifleri, kaçış güzergahlarını belirledikleri saldırganı yakalamak ve olayın perde arkasını aydınlatmak için operasyonlarını sürdürüyor. Beyaz renkli aracın izini süren ekipler, firari zanlının yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.