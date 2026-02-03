Trendyol Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak Göztepe’de, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala kadroda önemli değişiklikler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte hem ayrılıklar hem de yeni takviyeler gündemde.

Rhaldney Portekiz’e kiralandı

Dış transferde Brezilyalı forvetler Jeh ve Luiz’i, İsviçreli orta saha Antunes’i ve kaleci Şamil’i kadrosuna katan Göztepe’de orta saha oyuncusu Rhaldney takımdan ayrıldı. Brezilyalı futbolcu, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Alverca’ya kiralık olarak gönderildi. Alverca Kulübü, transferi resmi kanallarından duyurdu.

Olaitan–Beşiktaş görüşmeleri sürüyor

Göztepe’nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan’ın ise Beşiktaş ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kulüple futbolcu arasında prensip anlaşmasına varıldığı ifade edilirken, iki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olaitan için Sport Republic yönetiminin yüksek bonservis beklentisi olduğu ve transfer sürecini bu doğrultuda yürüttüğü kaydedildi.

Musah Mohammed ile anlaşma sağlandı

Orta sahada yaşanan ayrılıklar sonrası Göztepe, 1’inci Lig ekiplerinden Bodrum FK forması giyen Ganalı futbolcu Musah Mohammed ile anlaşmaya vardı. Yaz transfer döneminden bu yana 24 yaşındaki oyuncuyu gündeminde tutan sarı-kırmızılıların, transferde sona yaklaştığı bildirildi. Mohammed’in cuma gününe kadar sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Oyuncuların sezon performansları

Sezon başında Atletico Goianiense’den transfer edilen Rhaldney, Süper Lig’de 18 maçta görev aldı. Bin 94 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble’dan kadroya katılan Olaitan ise 17 maçta 914 dakika forma giydi ve 2 gol kaydetti. Bodrum FK’da 2022-2023 sezonundan bu yana oynayan Musah Mohammed, bu sezonun ilk yarısında 1’inci Lig’de 19 karşılaşmada görev alarak 1 gol attı.

Ara transferde diğer ayrılıklar

Göztepe’de ara transfer dönemi içinde Ahmet Ildız ve Ruan da farklı kulüplere transfer olarak takımdan ayrılan isimler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmalarının son günlere kadar devam etmesi bekleniyor.