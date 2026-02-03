Son Mühür - İzmir’de kış döneminde etkili olan sağanak yağışlar, barajlara olumlu yansıdı. İZSU tarafından paylaşılan 3 Şubat 2026 tarihli verilere göre, doluluk oranları hâlâ düşük seviyelerde bulunsa da son günlerde ölçülen artışlar kent genelinde temkinli bir iyimserlik yarattı.

Tahtalı’da yükseliş sürüyor

Kentin en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 8,94 olarak ölçüldü. Toplam su hacmi 45 milyon 267 bin metreküp, kullanılabilir su miktarı ise 25 milyon 667 bin metreküp seviyesine ulaştı. Yağışların devam etmesi hâlinde Tahtalı’daki yükselişin önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Gördes’te aylar sonra ilk artış

Uzun süredir tamamen boş durumda bulunan Gördes Barajı’nda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Aktif doluluk oranı yüzde 3,44 seviyesine çıktı. Bu oran, barajda 2025 yazından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak öne çıktı. Gördes’te ölçülen bu artış, yağışların baraj havzasına doğrudan yansıdığını gösterdi.

Bazı barajlarda tablo daha güçlü

İZSU verilerine göre Güzelhisar Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 43,17 olarak kayda geçti. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk yüzde 35,69, Ürkmez Barajı’nda yüzde 28,95, Balçova Barajı’nda ise yüzde 26,54 seviyesinde ölçüldü. Bu barajlarda görülen oranlar, İzmir’in su sisteminde yağış kaynaklı toparlanmanın en net hissedildiği alanlar oldu.

Umut var, tasarruf önemli

İZSU’nun değerlendirmelerine göre yağışlar barajlara can suyu sağladı ancak yaz ayları için güvenli seviyeye ulaşılması adına yağışların devam etmesi büyük önem taşıyor. Yetkililer, barajlardaki bu olumlu seyrin kalıcı olabilmesi için suyun bilinçli kullanımının kritik olduğuna dikkat çekiyor.

Genel tablo

İZSU’nun açıkladığı güncel doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Tahtalı Barajı: %8,94

Balçova Barajı: %26,54

Gördes Barajı: %3,44

Ürkmez Barajı: %28,95

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %35,69

Güzelhisar Barajı: %43,17