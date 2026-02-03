Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, gelişen teknolojiyi yönetim süreçlerine entegre ederek hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Yapı ruhsatı işlemlerini baştan sona dijital ortama taşıyacak e-Ruhsat sistemi, kısa süre içinde kullanıma açılacak.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla hazırlanan sistem sayesinde, ruhsat talep edilen projeler başvuru sahipleri tarafından çevrim içi olarak sisteme yüklenecek. İnceleme, tetkik ile onay veya ret süreçleri de dijital ortamda yürütülecek.

Süreç daha hızlı ve şeffaf işleyecek

e-Ruhsat uygulamasıyla ön olur aşamasında eksiklerin azaltılması amacıyla mekanik proje incelemeleri yapılacak. Mimari proje müellifleri ve yapı denetim firmalarıyla toplantılar düzenlenerek işleyişe dair ortak uygulamalar belirlenecek. Tüm süreçler şeffaf biçimde ilerleyecek; taraflar, sistem üzerinden güncel bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek. Onaylanan ruhsatlar, belediye binasından sahiplerine teslim edilecek.

Başkan Ünsal: “Yeni nesil belediyecilik”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, e-Ruhsat uygulamasının dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olduğunu belirtti. Ünsal, yapı ruhsatı işlemlerinin dijital ortama taşınmasıyla başvurudan onaya kadar tüm sürecin daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geleceğini ifade etti. Uygulamanın hem vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracağını hem de belediye kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sunacağını vurgulayan Ünsal, dijital dönüşüm çalışmalarının önümüzdeki dönemde genişletileceğini kaydetti.