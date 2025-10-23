Son Mühür/ Merve Turan - Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nın genç güreşçileri, İzmir İl Müsabakaları’nda iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Aliağa HABAŞ Hamdi Başaran MTAL’yi temsil eden sporcular, takımlar sıralamasında İzmir üçüncülüğünü elde etti.

Aliağa’nın gururu oldular

Aliağa Belediyesi Spor Okulları bünyesindeki güreş kurslarında eğitim gören genç sporcular, Aliağa Demir Spor formasıyla, okullarını temsilen Okul Sporları Gençler A Serbest Güreş İl Müsabakası’na katıldı. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2025’te Buca Afet Evleri Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda, Aliağa Belediyesi Güreş Antrenörü Rafi Can Bilgiç yönetimindeki beş sporcu mindere çıktı.

İzmir üçüncülüğü Aliağa’nın

Genç güreşçiler, kendi sıkletlerinde üstün performans sergileyerek iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Arda Erşan (80 kg) – Altın madalya

Hüseyin Tuna Düzok (65 kg) – Altın madalya

Ömer Yalçın (60 kg) – Gümüş madalya

Musa Özdemir (55 kg) – Bronz madalya

Ayrıca Yiğitcan Yiğit, 55 kiloda güçlü rakiplerine karşı başarılı bir mücadele ortaya koydu.

Topladıkları puanlarla takımlar sıralamasında Aliağa HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir üçüncüsü oldu.

Başkan Acar’a teşekkür

Antrenör Rafi Can Bilgiç, sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Bu sonuç, hem sporcularımızın azminin hem de Aliağa Belediyesi’nin spora verdiği desteğin bir göstergesi. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a, güreşe ve altyapıya sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgiç, güreş sezonu boyunca hem kulüp hem de okul düzeyinde Aliağa’yı başarıyla temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.