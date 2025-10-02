İzmir'de yaşayan Çiçek ailesi, apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırdıkları 3 yaşındaki kızları Yaren Çiçek'in ameliyat sonrası vücudunda beliren yaralar nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Seferihisar'da karın ağrısı şikayetiyle başlayan süreç, küçük Yaren'in Urla Devlet Hastanesi'nden sevk edilerek Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi'nde geçtiğimiz Cuma günü ameliyata alınmasıyla devam etti. Ancak iddialara göre, yaklaşık 4-5 saat süren operasyonun ardından Yaren'in vücudunda çıkan izler, ailenin şüphelenmesine yol açtı.

Baba Sami Çiçek, dehşet veren durumu anlatırken, kızının ameliyattan çıktıktan sonra çığlıklarını duyduklarını ve vücudunda yanık izlerinin olduğunu gördüklerini belirtti. Çiçek, izlerin sebebini sorduklarında kendilerine ilk olarak bu durumun anestezi kaynaklı deri döküntüsü olduğunun söylendiğini ifade etti. Aile, bu süreçte yalnızca krem sürülerek üç gün boyunca oyaladıklarını iddia etti. Üç günün sonunda ise gerçeği plastik cerrahtan öğrendiklerini söyleyen baba Çiçek, "Plastik cerrah, bize izlerin yanık izi olduğunu söyledi ve yanık için tedaviye başlandığını açıkladı," dedi. Bu durum, hastanenin ilk üç gün boyunca ihmalkâr bir tutum sergilediği şüphesini doğurdu.

Aileden suç duyurusu: "Başkalarının canı yanmasın"

Yaşanan bu ihmal zinciri iddiası üzerine Çiçek ailesi, avukatları Hasan Hüseyin Toros aracılığıyla İzmir Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunarak olayı yargıya taşıdı. Baba Sami Çiçek, kızının durumunun çok kötü olduğunu vurgulayarak, "Çocuğum 3 gün boyunca o acıları çekti. Ardından su toplayan yerlerini patlatıp, tedaviye başladılar... Çok canı yandı ve yanmaya devam ediyor. Özellikle tuvalet ihtiyacını giderirken feryat figan ediyor. Şikayetçiyiz," sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Çiçek, amaçlarının başkalarının da canının yanmasını engellemek olduğunu ve adli süreci titizlikle takip edeceklerini belirtti. Normal şartlarda ameliyatın hemen ardından taburcu olması beklenen Yaren, vücudundaki yanıklar sebebiyle hala hastanede tedavi görüyor.

Avukat Toros: "Gereksiz işlem olup olmadığına bakacağız"

Ailenin hukuki sürecini yürüten Avukat Hasan Hüseyin Toros, savcılığa sunulan suç duyurusunun ardından Adli Tıp Raporu temin edileceğini ve sürecin bu rapor doğrultusunda ilerleyeceğini açıkladı. Toros, "Çocuğun vücudunda ciddi yanıklar var. Yapılan işlemlerin gerekli olup olmadığı, bu izlerin nasıl oluştuğu sorularının yanıtını arayacağız," dedi. Avukat, hukuki mücadelenin temel amacının, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması ve başka ailelerin mağdur olmaması için caydırıcılık yaratmak olduğunu belirtti. Öte yandan, olayın yaşandığı hastane yönetimi ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.